嘉市議員戴寧涉詐領助理費518萬餘元 檢起訴求處重刑24年

嘉市議員戴寧被控涉嫌以人頭詐領助理費，嘉義地檢署今天偵查終查起訴，求處重刑24年。（資料照）

2022/05/11 09:27

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員戴寧被控涉嫌以人頭詐領助理費，3屆任期內詐領金額達518萬7774元，嘉義地檢署今天偵查終查，認為戴寧涉犯貪污治罪條例詐領財物、使公務員登載不實文書等罪嫌，對她提起公訴，且犯後態度不佳，求處重刑24年。

戴寧於案發後，於3月13日遭收押禁見至今，戴寧收押期間逢父親、前嘉市議員戴建三病逝，戴寧在嘉義看守所人員戒護下，上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣的奔喪畫面曝光，引發民眾批評不近人情。

檢方起訴重批戴寧，經查獲後猶矯飾卸詞，不僅矢口否認犯行，又將助理聘用事宜推諉稱係其父親所為，諸多所辯經查均不可採，犯後態度惡劣，始終未見悔意。

起訴書指出，戴寧自2010年3月1日起擔任嘉市議會第8屆至第10屆議員迄今12年，明知公費助理費（含年終獎金即春節慰問金）係由嘉市議會編列預算支付，直接撥款至各公費助理帳戶，並非議員薪資一部分，亦非對議員個人實質補貼。

戴寧自2012年6月起至今年2月間止，找來陳姓、郭姓、邱姓、曾姓等4人充當人頭（4人所涉使公務員登載不實罪部分，另為緩起訴處分），因未擔任公費助理工作，或僅偶有協助，卻向嘉市議會申請公費助理，4人帳戶或由戴寧管理，或將帳戶內金額領出後交由戴寧，供戴寧作為私人使用，共詐得518萬7774元，檢方偵查時已查扣戴寧名下嘉市東區及西區之土地及房屋2筆。

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