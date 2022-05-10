為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義市

    退休刑警涉殺人15萬交保 嘉檢明提聲明異議

    侯宏典（中）曾任職於朴子分局，案發後被自家人拘提到案。（民眾提供）

    侯宏典（中）曾任職於朴子分局，案發後被自家人拘提到案。（民眾提供）

    2022/05/10 23:15

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕綽號「紅點」的53歲退休刑警侯宏典疑因土方利益糾紛，涉嫌於今年元月5日，在嘉義縣東石鄉三家村一間土地公廟，開槍射殺綽號「包仔」的28歲男子張嘉恩，嘉義地檢署日前偵結，依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將侯起訴，並求處無期徒刑。6日侯男移審嘉義地方法院，法官認為無羈押必要，裁定15萬元交保，嘉檢認為，侯男有逃亡、串證之虞，明天將提出聲明異議。

    嘉義地院表示，收到檢方聲明異議書後，將由法官合議侯男諭知15萬元交保及限制住居條件是否適當。

    檢方起訴書提到，侯宏典在嘉縣朴子警分局任警職期間，因曾偵辦「包仔」張嘉恩涉槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇案件，與「包仔」結怨，而「包仔」因經營土方整地、擁槍自重，與同行「阿榤」、「阿源」長期不睦，「阿榤」、「阿源」於是拉攏退休、曾任警務人員的侯男加入，希望抵制「包仔」，不料雙方人馬因土方事業利益起衝突。

    今年元月5日，「包仔」知道「阿榤」、「阿源」在侯男住處聚集，隻身前往嗆聲、雙方爆發口角衝突，「包仔」離開後，侯男為顧及顏面，找「阿榤」、兩名侯姓員工至「包仔」住處討回顏面，雙方相約當晚談判。「包仔」駕車行經東石鄉三家村土地公廟前，持槍對空擊發一槍，侯男叫「阿榤」持槍應戰，「阿榤」對空開2槍壯膽、威嚇「包仔」，不料「包仔」駕車調頭再開回土地公廟前，開2槍反擊，侯男持槍朝「包仔」座車副駕駛座射擊，子彈貫穿車窗擊中「包仔」前額，「包仔」中彈身亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    司法話題》土方糾紛轟爆仇家頭／退休警叫員工頂罪 求處無期徒刑
    2022/05/07 05:30

    司法話題》土方糾紛轟爆仇家頭／退休警叫員工頂罪 求處無期徒刑
    嘉義退休偵查佐因土方利益殺人 遭求無期徒刑
    2022/05/06 10:17

    嘉義退休偵查佐因土方利益殺人 遭求無期徒刑

    余祥銓甩肉12公斤 再創人生事業高峰
    東石槍擊案 土方爆殺機 退休警遭拘提
    2022/01/09 05:30

    東石槍擊案 土方爆殺機 退休警遭拘提
    東石土方槍擊案 退休警疑藏鏡人
    2022/01/07 05:30

    東石土方槍擊案 退休警疑藏鏡人
    嘉義市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播