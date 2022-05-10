退休刑警涉殺人15萬交保 嘉檢明提聲明異議

侯宏典（中）曾任職於朴子分局，案發後被自家人拘提到案。（民眾提供）

2022/05/10 23:15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕綽號「紅點」的53歲退休刑警侯宏典疑因土方利益糾紛，涉嫌於今年元月5日，在嘉義縣東石鄉三家村一間土地公廟，開槍射殺綽號「包仔」的28歲男子張嘉恩，嘉義地檢署日前偵結，依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將侯起訴，並求處無期徒刑。6日侯男移審嘉義地方法院，法官認為無羈押必要，裁定15萬元交保，嘉檢認為，侯男有逃亡、串證之虞，明天將提出聲明異議。

嘉義地院表示，收到檢方聲明異議書後，將由法官合議侯男諭知15萬元交保及限制住居條件是否適當。

檢方起訴書提到，侯宏典在嘉縣朴子警分局任警職期間，因曾偵辦「包仔」張嘉恩涉槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇案件，與「包仔」結怨，而「包仔」因經營土方整地、擁槍自重，與同行「阿榤」、「阿源」長期不睦，「阿榤」、「阿源」於是拉攏退休、曾任警務人員的侯男加入，希望抵制「包仔」，不料雙方人馬因土方事業利益起衝突。

今年元月5日，「包仔」知道「阿榤」、「阿源」在侯男住處聚集，隻身前往嗆聲、雙方爆發口角衝突，「包仔」離開後，侯男為顧及顏面，找「阿榤」、兩名侯姓員工至「包仔」住處討回顏面，雙方相約當晚談判。「包仔」駕車行經東石鄉三家村土地公廟前，持槍對空擊發一槍，侯男叫「阿榤」持槍應戰，「阿榤」對空開2槍壯膽、威嚇「包仔」，不料「包仔」駕車調頭再開回土地公廟前，開2槍反擊，侯男持槍朝「包仔」座車副駕駛座射擊，子彈貫穿車窗擊中「包仔」前額，「包仔」中彈身亡。

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