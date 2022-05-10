現役軍人當街持槍射殺前女友 一審判處無期徒刑

梁姓男子（戴帽者）對王女開槍後，一旁民眾拉住梁男。（資料照，記者林宜樟翻攝）

2022/05/10 20:21

〔記者王善嬿／嘉市報導〕23歲現役軍人梁偉強懷疑王姓前女友與其前男友復合，去年6月16日約王女外出談判，兩人爭吵不休加上王女的前男友透過視訊電話挑釁，梁男受激、憤而近距離持改造手槍射殺王女。雖梁男、王女父母都希望判處死刑，嘉義地方法院合議庭法官審理後，認為梁男雖只因與被害人感情糾紛而犯殺人罪，但尚無剝奪生命、與社會永久隔離的必要，判處無期徒刑，宣告褫奪公權終身，同時裁定自5月12日起延長羈押2個月，全案可上訴。

判決書指出，梁偉強去年3月入伍，在陸軍第六軍團所屬步兵153旅步3營步3連擔任二兵，與王女在串燒店工作認識，去年3月之前，兩人曾一起同居，梁偉強因視王女為女友，懷疑王女跟前男友在一起而心生不滿，去年5月以5萬元向軍中秦姓同袍購買一把改造手槍、子彈，先後共給付3萬5千元取槍，因還積欠1萬5千元，6月16日從台北搭乘客運南下嘉義縣，約王女談判並向其要錢清償欠款。

梁男事先將改造手槍放入塑膠袋中，隨後到王女外婆家附近巷子與王女見面，梁男質問王女是否與前男友在一起，又見王女打電話給前男友，憤而持槍朝王女胸腹部2兩槍，不料手槍卡彈，梁男清槍試射1顆子彈後，繼續與王女爭吵、質問，遭王女回答「是又怎樣，不是又怎樣，不關你的事」，及王女前男友透過視訊電話挑釁「我也有手槍，不然來對開」等語，再朝王女開2槍但未能擊發，第6次開槍擊中王女左胸，導致王女心臟破裂、左側氣血胸，送醫不治死亡，梁某當場被警方逮捕。

合議庭法官審理認為，梁男犯行時22歲，非法持有槍枝剝奪被害人生命，造成其父母痛失愛女，辯護人雖以其經鑑定機構因有邊緣性人格影響等，導致辨識能力降低請求減刑，不過法官認為，其案發時身心狀況並不適用，審酌梁男犯後表示後悔、羈押期間還多次自殺、請看守所同學協助掐死遭拒，並書寫經文請求王女父母代收迴向給王女，然未獲王女父母同意及原諒等，量處無期徒刑、宣告褫奪公權終身。

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