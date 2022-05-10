嘉市+138 12歲以下28例

嘉義市防疫報告，今天新增138例確診個案，其中12歲以下有28例。（嘉義市政府提供）

2022/05/10 15:44

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市今天新增138例確診個案，12歲以下28例、12至64歲97例、65歲以上13例。

嘉義市衛生局表示，中央流行疫情指揮中心宣布，12日起居家檢疫、居家隔離、自主防疫者若快篩陽性，可由醫師遠距、視訊確認快篩結果，並評估、通報，非上述對象若快篩陽性，請戴口罩自行開車、騎車、步行或家人親友接送為優先的方式，將陽性快篩試劑密封包裝後，帶往採檢院所進行PCR檢測，而不要帶至急診採檢，PCR檢驗報告，可下載「健康存摺」手機應用程式APP查詢。

衛生局表示，目前居隔有2792人，解隔130人，輕症居家照護人數785人。民眾應盡速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要的移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，下載及使用「台灣社交距離」APP，嚴守社區防線。

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嘉義市衛生局提醒，民眾若快篩陽性，請戴口罩自行開車、騎車、步行或家人親友接送，不要搭乘大眾交通運輸工具，將陽性快篩試劑密封包裝後，帶往採檢院所進行PCR檢測。圖為台中榮總嘉義分院防疫特別門診。（嘉榮提供）

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