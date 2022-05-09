嘉義高工5/13百年校慶照辦 「嘉工人」打滿3劑疫苗才可入校

嘉義高工5/13到5/15將照常舉辦百年校慶活動，號召「嘉工人」做好防疫、參加校慶活動。（記者王善嬿攝）

2022/05/09 18:27

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國立嘉義高工慶祝百年校慶，5月13日到15日舉行校慶系列活動，因應國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案攀升，校慶活動期間，進入校園採單一動線並需要打滿3劑疫苗，入校並量測體溫、酒精消毒、全程戴口罩，並不開放一般民眾參加。

今天記者會，歌手歌手黃昺翔帶領嘉工熱舞社表演新版嘉工校歌，充滿活力。嘉工校友兼家長會長林怡華說，40年後聽到新版校歌，看到學弟妹熱舞，突然回憶起16歲的青春歲月，讓人也年輕、熱血起來。

林怡華表示，為慶祝母校100歲生日，今年校友會集結畢業校友到錄音室錄唱校歌、拍攝MV，此外，因國際生命線台灣總會副總會長陳宗聖也是嘉工校友，將舉辦校慶捐血活動，號召嘉工人熱血響應。

嘉工校長陳瑞洲說，學校一百年來成長、茁壯，希望校慶活動讓學生、校友留下共同的美好回憶。

校慶活動重頭戲，13日下午5點「我最搖百-嘉工100校慶演唱會」，包括有玖壹壹、郭書瑤、鼓鼓、黃妃、彭佳慧、吳卓源、黃昺翔等歌手演出；14日鋼琴王子陳冠宇、混障綜藝團與嘉工管樂團帶來「慈善公益音樂會」；15日進行嘉工百年校慶慶祝大會暨卓越貢獻與傑出校友頒獎典禮。

嘉工5/13起舉辦百年校慶活動，以高規格防疫，要打滿3劑疫苗才可入校參加。（記者王善嬿攝）

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