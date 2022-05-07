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    桃城文學獎得獎作品抄襲中國作品 遭取消資格並求償

    第12屆桃城文學獎去年12月頒獎。（資料照，嘉義市政府提供）

    第12屆桃城文學獎去年12月頒獎。（資料照，嘉義市政府提供）

    2022/05/07 23:40

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義市政府文化局舉辦的「桃城文學獎」，於第12屆發生舉辦13年來首次得獎作品抄襲事件，市府文化局今年3月接獲優選作品「早秋的午後—車過嘉義二二八紀念公園」的作者來信，自承模仿中國詩人作品，經展開調查，評審會議決議抄襲事實成立，5月4日公告取消該作者得獎資格、追回獎金獎狀，並求償作品集重新印製費用9萬8000元。

    第12屆桃城文學奬分為華語現代詩、台語現代詩、散文、短篇小說、小品文5組徵件，共有376件作品投稿，32件得獎，去年底已頒獎。

    市府文化局副局長謝靜容說明，第12屆桃城文學獎華語現代詩組優選作品「早秋的午後—車過嘉義二二八紀念公園」的作者，3月12日寫信至文化局，坦承多年前寫詩時，曾模仿中國詩人葉丹「風物拼圖」書中詩作，作品存檔、整理，但未經過濾而投稿參賽。

    由於桃城文學獎首次發生得獎作品涉抄襲事件，文化局為求慎重，先請專家學者進行判讀，學者評斷內容確實有抄襲情形，再由第12屆文學獎華語現代詩評審開會審查，確認有抄襲事實，依規定取消該作者得獎資格、追回5000元獎金及獎狀，獎項由決審會議候序第一順位賴文誠的作品「戲飯—致嘉義市長藝閣掌中劇團」遞補。

    第13屆桃城文學獎目前正在徵稿，收件日至6月30日；謝靜容說，文學獎經初審、複審及決審，然而全球中文文學創作量極大，不易比對，經此次抄襲事件，評審建議在決審前，將通過複審的作品，以關鍵字句在網路及資料庫先進行搜尋比對來把關，而桃城文學獎是國內文學獎罕見規定若得獎者抄襲，將求償印製作品集費用，希望能讓參賽者有所警惕，切勿抄襲。

    第12屆桃城文學獎有得獎作品抄襲，嘉義市文化局公告評審決議。（取自嘉義市政府文化局）

    第12屆桃城文學獎有得獎作品抄襲，嘉義市文化局公告評審決議。（取自嘉義市政府文化局）

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