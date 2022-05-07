「友愛」封閉…嘉義市戶外籃球場開放挨批雙標 市府說明了

嘉義市民抱怨，同樣是在非校園區域，友愛籃球場（右）禁止打球，港坪運動公園籃球場（左）卻可開放打球。（記者林宜樟攝）

2022/05/07 22:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市各國中小校園目前暫停民眾進入使用各項設施，但一般公園、球場正常開放使用，有民眾抱怨，在戶外的友愛籃球場明明不是在校園內，離學校有700公尺遠，卻因管理單位為博愛國小，就關閉不可使用，但由市政府管理的港坪運動公園籃球場旁邊就是港坪國小，卻可開放民眾打球，批評市府管理有雙重標準。

教育處長林立生說明，友愛籃球場及周邊各項設施未開放，主要因各國中小校園目前因防疫暫停開放進入，校園室內外設施全面暫停開放、不外借，友愛球場由博愛國小管理，且附近有部分居民反映，球場並非在校園，而是在社區，球場及球場旁設施使用族群較為複雜，擔心防疫問題，因此目前暫停開放，而疫情不斷變化，會再評估此球場及周邊設施是否適合開放民眾使用。

市民反映，他能理解校園因為要防疫而暫停開放，禁止民眾進入，但目前嘉義市並未禁止打球，市府管理的各室內外球場及各公園設施均開放民眾使用，而友愛籃球場明明在戶外，離學校距離700公尺遠，卻因管理單位是國小就暫停開放，連球場旁的設施也全拉封鎖線，讓人感覺是雙重標準，也讓附近想運動的民眾都無法使用，認為市府應做出合理的決策。

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友愛球場的網球場也貼公告暫停開放。（記者林宜樟攝）

嘉義市友愛球場旁的各項設施被拉起封鎖線，暫停開放使用。（記者林宜樟攝）

嘉義市各公園目前各項設施均可使用。（記者林宜樟攝）

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