為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義市

    「友愛」封閉…嘉義市戶外籃球場開放挨批雙標 市府說明了

    嘉義市民抱怨，同樣是在非校園區域，友愛籃球場（右）禁止打球，港坪運動公園籃球場（左）卻可開放打球。（記者林宜樟攝）

    嘉義市民抱怨，同樣是在非校園區域，友愛籃球場（右）禁止打球，港坪運動公園籃球場（左）卻可開放打球。（記者林宜樟攝）

    2022/05/07 22:52

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市各國中小校園目前暫停民眾進入使用各項設施，但一般公園、球場正常開放使用，有民眾抱怨，在戶外的友愛籃球場明明不是在校園內，離學校有700公尺遠，卻因管理單位為博愛國小，就關閉不可使用，但由市政府管理的港坪運動公園籃球場旁邊就是港坪國小，卻可開放民眾打球，批評市府管理有雙重標準。

    教育處長林立生說明，友愛籃球場及周邊各項設施未開放，主要因各國中小校園目前因防疫暫停開放進入，校園室內外設施全面暫停開放、不外借，友愛球場由博愛國小管理，且附近有部分居民反映，球場並非在校園，而是在社區，球場及球場旁設施使用族群較為複雜，擔心防疫問題，因此目前暫停開放，而疫情不斷變化，會再評估此球場及周邊設施是否適合開放民眾使用。

    市民反映，他能理解校園因為要防疫而暫停開放，禁止民眾進入，但目前嘉義市並未禁止打球，市府管理的各室內外球場及各公園設施均開放民眾使用，而友愛籃球場明明在戶外，離學校距離700公尺遠，卻因管理單位是國小就暫停開放，連球場旁的設施也全拉封鎖線，讓人感覺是雙重標準，也讓附近想運動的民眾都無法使用，認為市府應做出合理的決策。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    友愛球場的網球場也貼公告暫停開放。（記者林宜樟攝）

    友愛球場的網球場也貼公告暫停開放。（記者林宜樟攝）

    嘉義市友愛球場旁的各項設施被拉起封鎖線，暫停開放使用。（記者林宜樟攝）

    嘉義市友愛球場旁的各項設施被拉起封鎖線，暫停開放使用。（記者林宜樟攝）

    嘉義市各公園目前各項設施均可使用。（記者林宜樟攝）

    嘉義市各公園目前各項設施均可使用。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》兒童染疫6特點 醫：突然熱痙攣發作恐是確診
    2022/05/07 21:41

    健康網》兒童染疫6特點 醫：突然熱痙攣發作恐是確診
    停課新標準明上路 教育部：同班同學有確診不用全班居隔
    2022/05/07 18:00

    停課新標準明上路 教育部：同班同學有確診不用全班居隔

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    嘉市+110 12歲以下31例
    2022/05/07 15:11

    嘉市+110 12歲以下31例
    嘉縣+189 年齡介於4個月至92歲
    2022/05/07 14:40

    嘉縣+189 年齡介於4個月至92歲

    《MetaCity M》元宇宙LISA 擔任全球代言人
    中重症+52、增11死！40多歲女路倒送醫不治
    2022/05/07 14:40

    中重症+52、增11死！40多歲女路倒送醫不治
    本土+46377！今增11人死亡創新高
    2022/05/07 14:11

    本土+46377！今增11人死亡創新高
    嘉義市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播