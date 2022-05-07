疫情停課不停學 嘉義市全市國中小線上教學演練

嘉義市今天進行全市國中小學生線上學習演練，市長黃敏惠到興安國小瞭解線上上課情形。（記者林宜樟攝）

2022/05/07 16:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕本土疫情持續升溫，嘉義市政府因應疫情不確定性，今天進行全市國民中小學線上教學演練，測試各校線上教學量能及網路平台流量壓力，全市國中小學生在週六於家中上課，整體運作順暢。市長黃敏惠說，嘉義市已經完成「停課不停學」部署，做好各項準備，確保各級學校在疫情期間都能順利教學，讓孩子學習不中斷。

嘉義市國中小學線上教學演練以「Google Meet」為主要平台，全市國中小教師同步線上授課，黃敏惠今天到興安國小巡視線上教學情況，登入一年三班、六年三班的線上教學教室，關心師生上課情形。

黃敏惠指出，嘉義市去年開始執行線上教學準備，並對經濟弱勢學生提供資訊設備的借用及網卡補助，總計有380門4G SIM卡及220部4G分享器，讓所有孩子都能進行線上學習。今天全市師生上網演練，執行順利，母親節前夕運用演練機會親子共學，增進親子感情。

「為了防疫，停課也不停學！」黃敏惠強調，全市線上教學演練是新的嘗試，針對不同年齡層學生，線上教學作法也有所差異，低年級主要是展示與講述，高年級學生則可以登打文字、線上收交和批改作業，進而立即評分並給予學生回饋，擴大資訊教育效能。

黃敏惠說，突發的疫情是危機也是轉機，運用科技讓孩子繼續學習，科技激發出更新的創意與互動，老師用心準備線上課程，學習成果一樣好。

教育處長林立生說，為預防疫情擴散癱瘓正常教學，嘉義市今天辦理全市線上教學演練，讓各校師生都做好線上學習準備，教育處會密切監控網路流量，維護網路平台順暢，確保資訊安全，不讓疫情影響孩子的學習。

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嘉義市今天進行全市國中小學生線上學習演練，市長黃敏惠到興安國小瞭解線上上課情形。（記者林宜樟攝）

嘉義市今天進行全市國中小學生線上學習演練，市長黃敏惠到興安國小瞭解線上上課情形。（記者林宜樟攝）

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