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    嘉義市+92 12歲以下14例

    嘉義市今天新增92例確診個案，其中12歲以下有14例。（嘉義市政府提供）

    嘉義市今天新增92例確診個案，其中12歲以下有14例。（嘉義市政府提供）

    2022/05/05 18:05

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市今天新增92例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，12歲以下有14例，12至64歲有72例，65歲以上有6例。

    嘉義市衛生局指出，新增92例確診個案中，52例為確診者的密切接觸者，居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性；3例曾接觸外縣市確診者；31例為有症狀就醫採檢PCR陽性、6例無症狀自行快篩。目前居隔人數有1474人、解隔27人，輕症居家照護者265人。

    衛生局說，居家照護確診者如果在家中有身體不適，會由關懷院所安排視訊診療，如果是輕症或一般慢性病需診療，可下載「健康益友APP」由急診醫師線上諮詢，如需送醫，醫師會立即聯繫119。

    居家照護確診者在家中應注意包括使用稀釋漂白水、酒精清潔常觸摸的物體跟共用浴廁，配戴口罩及勤洗手；一人一室且避免與同住長者、幼兒或免疫力低下家人接觸，勿與同住者共餐或共用物品；休養及多飲水，如有發燒可服退燒藥緩解症狀，但如有喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，請打119；主動電話聯絡密切接觸者，並填報確診個案自主回報疫調系統，請他們自我隔離並健康監測。

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