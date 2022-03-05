嘉市大學博覽會 「大師兄」林智勝勉學子揮出人生「漂亮一擊」

嘉市副市長陳淑慧（左一）、中華職棒球星「大師兄」林智勝（左二）出席嘉市「2022大學博覽會」。（記者丁偉杰攝）

2022/03/05 15:26

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕大學學測成績已經公佈，嘉義市政府為了提供嘉義地區及鄰近縣市高中職學生多元升學資訊，今天在東區體育館舉辦「2022大學博覽會」，各大專院校透過現場擺設攤位提供諮詢，吸引眾多學子與家長參與，活動邀請中華職棒球星「大師兄」林智勝分享人生經驗，他勉勵學子如何在挫折中，揮出人生「漂亮一擊」。

大學博覽會邀集近70所大專校院參展，包含一般大學及技職體系學校，例如政治大學、陽明交通大學、中山大學、中正大學、嘉義大學、虎尾科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、嘉南藥理大學、雲林科技大學、銘傳大學、實踐大學、台南藝術大學及台灣戲曲學院等。

嘉市副市長陳淑慧致詞時說，此活動提供各大專院校平台，開放民眾自由參觀，讓各校展現辦學能量與創新作為，透過學長、學姐分享大學生活點滴，提供在人生轉折點上的青年學子思考未來方向。

目前在中華職棒大聯盟效力味全龍的「大師兄」林智勝受邀到場，他分享自己的人生經驗，如何在挫折中仍堅持目標，藉以鼓勵學子面對挫折，從中更了解自己，選擇未來志願，為自我人生揮出「漂亮一擊」！

市府教育處長林立生說，學測成績已於3月1日公布，尚未決定報名哪間校系的學生，可利用此次博覽會，多方蒐集資訊以增進對全國各大專校院系所了解，獲得豐富多元的升學資訊，活動除了嘉義地區學子與家長，還吸引來自雲林等外縣市民眾參與。

嘉市「2022大學博覽會」各大專院校透過擺攤提供諮詢，吸引眾多學子與家長參與。（記者丁偉杰攝）

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