鐵路號誌速限錯設隔3個月未改 王美惠要求應立即改善

嘉義車站列車進、出站情形。（記者王善嬿攝）

2022/03/04 20:31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕交通部鐵道局遭爆去年12月4、5日進行「嘉義市區鐵路高架化計畫」號誌切換，誤將嘉義站北端號站（296公里305）號誌連同ATP（列車自動保護系統設定），自原35公里速限錯設為45公里，等於超速10公里；立委王美惠關心此案，今天表示，事發隔天司機就反映錯誤，至今已過3個月，設定卻還未修正，僅設置臨時速限牌，痛批台鐵、鐵道局根本漠視公安，要求相關單位應積極處理，立即修正錯誤。

台鐵局今回應，因鐵道局承包商對號誌聯動圖表與現場軌道線型的認知有出入，導致號誌裝設有誤。依據台鐵規章規定，需以號誌最大限制行車，因此現場設置35公里速限標，並通知司機員依速限標示行駛，此外也要求鐵道局盡快改善，原規劃本月19、20日軌道切換時修改，提早到明、後天將ATP速限改為35公里。

王美惠調閱相關資料發現，鐵道局去年12月4、5日切換號誌，隔天司機就反映設定錯誤，但直到12月29日、相隔24天後，才設臨時速限標，然後鐵道局於今年元月27日，決定修正燈號回原設定，至今未完成號誌燈跟ATP速限修正。

王美惠說，2018普悠瑪事故、去年0402太魯閣號事故等鐵道意外，已經影響民眾對鐵道安全信心，而ATP就是防止司機超速的防護系統，如今因錯誤設定導致超速，又未立即修正、消極處理，罔顧公共安全。

立委王美惠持續關心鐵路號誌速限設定錯誤一案，要求台鐵局、鐵道局立刻修正錯誤。（王美惠服務處提供）

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