嘉市嘉北車站周邊區段徵收說明會 地主質疑只談利、避談弊

開全工程顧問公司說明。（記者王善嬿攝）

2022/03/01 21:32

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府因應市區鐵路高架化計畫，辦理「嘉北車站周邊地區區段徵收可行性評估暨都市計畫變更案」，今晚在嘉義市奉天宮活動中心召開首場地主意願調查說明會，逾250人到場參加、擠爆會場，有地主質疑，市府只談利、避談弊，擔心徵收後土地權益受損。

此次區段徵收可行性評估範圍，是第一期的「醫療產業發展區」、面積約100公頃，範圍北至朴子溪、東至鐵路用地、西至文化路往西約100公尺及南至世賢路，橫跨荖藤、中庄、北新及香湖等里，牽涉地主約1500人。

開全工程顧問股份有限公司計畫主持人王嘉明今說明會中簡報，會後因未開放提問，一度引發地主不滿。

多名地主隨後提問，開說明會前就問卷調查地主意願，程序可疑，此外，徵收後配地比例平均約45％、原土地的面積恐減少等問題未清楚說明，還有地主提到，嘉義市近年人口遞減、開發效益恐不符預期，建議將開發範圍縮小。

荖藤里長許雪賢說，市府規劃區段徵收計畫，對未使用的農地發展應有幫助，但也有地主傾向保留土地，市府應審慎規劃、尊重地主意願。

市府都市發展處長黃緒信今出席說明會表示，此案尚在區段徵收可行性評估階段，透過問卷先了解地主意願，對地主意願都尊重。

王嘉明也回應地主，在說明區段徵收時，就說明配地比例約40到50%，此外，市府也積極要維持現在人口數量，開發的規劃細節，會等確定區段徵收，才會進行都市計畫變更，如多數地主不同意，開發範圍自然縮小。

今晚超過250人參加說明會。（記者王善嬿攝）

地主質疑市府避談區段徵收對地主的影響。（記者王善嬿攝）

地主質疑嘉市人口逐年下降，開發效益恐不符預期。（記者王善嬿攝）

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