嘉中吳惠雯、許翃睿跟著學校教學進度唸書 四科考滿級分

學測成績今天公布，嘉義高中有2人四科考滿級分，54級分以上者也有55人，成績不俗。（記者王善嬿攝）

2022/03/01 17:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕111學年度大學學測成績公布，嘉義高中科學班學生許翃睿、吳惠雯在國英數自4個考科，考出60級分滿級分佳績，此外，嘉中4科考54級分以上人數共55人，社會群、自然群總級分達全國頂標有107位，表現亮眼。

嘉中校長陳元泰表示，面對少子化影響及適性入學區規劃，嘉義區國中會考的總生源僅剩6千多人，但在學生勤勉學習、教師認真教學下，面對新課綱考題的轉化，此次學測偏難的「數學A」考科，仍有15人考滿級分、142位同學達頂標，展現師生努力成果。

嘉中科學班學生吳惠雯表示，高一起就跟著學校老師上課進度及考試等，訂定讀書計畫，並會將寫錯的題目記錄成一本筆記本，提高學習效果；國文部分除了課本選文，也會大量閱讀科普書籍，另每週寫至少一篇英文作文，加強記憶英文單字。

另名科學班學生許翃睿表示，高一、高二跟著老師的教學進度紮實學習，到高三就以練習、複習為主，而念書之餘，則會打撞球紓解讀書壓力，有助練習專注。

嘉中語資班張子安、陸智緯以及科學班王子綾、丁建宏4科考59級分，張子安今分享讀書方法說，去年6月遇三級疫情警戒停止到校上課，但透過視訊依照學校上課進度，熟讀講義跟觀念後，就會自己整理一份筆記，並會將寫錯的題目、問題整理後詢問老師；陸智緯表示，高一、高二沒有認真念書，直到高三因有模擬考而開始認真，他建議有興趣的科目就盡量讀，沒有興趣科目就照著老師進度念。

王子綾、丁建宏表示除了課業，適時運動休閒可幫助紓解讀書壓力，從雲林到嘉義就學的丁建宏說，上高中後一度不適應高強度的課程，不過透過循序漸進的閱讀，習慣高中生活跟課程進度，且會爬山健行排解壓力；王子綾說，除跟著老師上課進度學習，也會騎腳踏車適時放鬆。

嘉義高中吳惠雯（前排右二）、許翃睿（前排左三）考出4科滿級分的好成績，另有多名學生透過特殊選才、希望入學等管道，錄取台大、清大、陽明交大等頂尖大學。（記者王善嬿攝）

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