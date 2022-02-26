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    首頁　>　嘉義市

    嘉義市夜間清運垃圾爆量 3/3起增設定時定點垃圾車

    嘉義市環保局在東、西區設置11處定時定點垃圾車，另在湖子內區段徵收設有34處定時定點專車收運垃圾。（嘉義市環保局提供）

    嘉義市環保局在東、西區設置11處定時定點垃圾車，另在湖子內區段徵收設有34處定時定點專車收運垃圾。（嘉義市環保局提供）

    2022/02/26 17:41

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市除了垃圾車沿路收運垃圾，每晚在蘇周連宗祠、中央噴水圓環土地銀行、友愛路停車場設有定時定點垃圾車，市民追不到垃圾車，都會到此丟垃圾，甚至還有外縣市民眾也來倒垃圾，導致夜間清運垃圾爆量。環保局說，3月3日起，人口密集區域新增定時定點垃圾車，總計11處提供定時定點垃圾車服務。

    環保局清潔隊長林文郁說，每週一、二、四、五、六，新增經國新城活泉之家、經國新城志昇街與仁愛路口、摩天大樓、金山路、精忠新城、大寶鎮、宏都大樓、文雅國小等定時定點收運點。

    另外，因應湖子內區段徵收區人口愈來愈多，市環保局設置示範專車定時、定點收取，共有34個定點，其中其中有「興美六路─環興街口（興安國小前） 」、「興美六路─湖美一路口」、「環湖路─南京東街口」、「健康十三路102號斜對面」、「健康三路65號對面（羽球館對面）」等5個定點、每個定點30分鐘，其餘29個定點分別為2至10分鐘。

    林文郁說，嘉義市垃圾收運除正常夜間沿街收運，增加試辦湖子內區段徵收及嘉義市人口稠密區域的定時、定點收運，收運時間、地點可洽「愛嘉義」APP、「嘉義市環保即時通」APP，或電洽（05）2251775轉510。

    嘉義市3月3日起在東、西區設有11處定時、定點垃圾車。（嘉義市政府提供）

    嘉義市3月3日起在東、西區設有11處定時、定點垃圾車。（嘉義市政府提供）

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