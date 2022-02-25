為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義市

    嘉市追思228 受難家屬籲拆中正紀念堂蔣介石銅像

    嘉市舉行228事件75週年追思會。（記者丁偉杰攝）

    嘉市舉行228事件75週年追思會。（記者丁偉杰攝）

    2022/02/25 18:44

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕228事件75週年紀念前夕，嘉義市各界今天在228紀念碑舉行追思會，228受難者家屬、嘉市228文教基金會董事長江榮森表示，228發生至今已75年，轉型正義仍未落實，殺人元凶蔣介石銅像仍豎立在中正紀念堂自由廣場，供民眾瞻仰，對這受難者家屬而言是最大的諷刺，他代表受難者家屬要求政府拆除中正紀念堂蔣介石銅像等作為，撫慰受難者及人民，達成公義和平的社會。

    江榮森也說，228事件是一件執政黨官兵屠殺百姓的真實事件。75年後的今天，呼籲政府除了將中正紀念堂蔣介石銅像做不可恢復式的拆除，也應一併拆除慈湖蔣介石之墓及銅像、兩蔣文化園區。

    因應疫情，今年追思儀式簡單隆重，市長黃敏惠、前監察院長張博雅、立委王美惠服務處主任徐文志等人及受難者家屬與會，與會者默哀、獻花，對受難者表達追思及哀悼之意。

    黃敏惠表示，因為有先賢先烈的付出和犧牲，才有今日民主自由的台灣，希望藉由追思會能夠撫平受難者家屬的傷痛，更盼望大家能夠引以為鑑，不要重蹈覆轍，用愛、尊重及包容迎向和平公義的未來。

    張博雅說，全台第一座228紀念碑就在嘉義市，當年克服了重重困難才建立，且費用皆由民間出資；紀念碑下方放有聖經，就是希望我們能夠記取歷史教訓，邁向愛與和諧的社會。

    嘉市各界今天在228紀念碑舉行228事件75週年追思會。（記者丁偉杰攝）

    嘉市各界今天在228紀念碑舉行228事件75週年追思會。（記者丁偉杰攝）

    228受難者家屬、嘉市228文教基金會董事長江榮森呼籲政府拆除中正紀念堂蔣介石銅像。（記者丁偉杰攝）

    228受難者家屬、嘉市228文教基金會董事長江榮森呼籲政府拆除中正紀念堂蔣介石銅像。（記者丁偉杰攝）

    與會者默哀對受難者表達追思及哀悼之意。（記者丁偉杰攝）

    與會者默哀對受難者表達追思及哀悼之意。（記者丁偉杰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紀念228 新營紀念碑前吃魷魚粥
    2022/02/24 10:57

    紀念228 新營紀念碑前吃魷魚粥
    微解封憶往 高市228歷史現場辦「海內外人權救援展」
    2021/07/29 13:43

    微解封憶往 高市228歷史現場辦「海內外人權救援展」
    全國首座228紀念碑設計者 「民主畫家」詹三原79歲辭世
    2021/03/24 19:09

    全國首座228紀念碑設計者 「民主畫家」詹三原79歲辭世
    基隆228紀念碑在山上 受難家屬促移至港邊還原史實
    2018/02/25 22:31

    基隆228紀念碑在山上 受難家屬促移至港邊還原史實

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    嘉義市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播