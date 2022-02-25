嘉市追思228 受難家屬籲拆中正紀念堂蔣介石銅像

嘉市舉行228事件75週年追思會。（記者丁偉杰攝）

2022/02/25 18:44

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕228事件75週年紀念前夕，嘉義市各界今天在228紀念碑舉行追思會，228受難者家屬、嘉市228文教基金會董事長江榮森表示，228發生至今已75年，轉型正義仍未落實，殺人元凶蔣介石銅像仍豎立在中正紀念堂自由廣場，供民眾瞻仰，對這受難者家屬而言是最大的諷刺，他代表受難者家屬要求政府拆除中正紀念堂蔣介石銅像等作為，撫慰受難者及人民，達成公義和平的社會。

江榮森也說，228事件是一件執政黨官兵屠殺百姓的真實事件。75年後的今天，呼籲政府除了將中正紀念堂蔣介石銅像做不可恢復式的拆除，也應一併拆除慈湖蔣介石之墓及銅像、兩蔣文化園區。

因應疫情，今年追思儀式簡單隆重，市長黃敏惠、前監察院長張博雅、立委王美惠服務處主任徐文志等人及受難者家屬與會，與會者默哀、獻花，對受難者表達追思及哀悼之意。

黃敏惠表示，因為有先賢先烈的付出和犧牲，才有今日民主自由的台灣，希望藉由追思會能夠撫平受難者家屬的傷痛，更盼望大家能夠引以為鑑，不要重蹈覆轍，用愛、尊重及包容迎向和平公義的未來。

張博雅說，全台第一座228紀念碑就在嘉義市，當年克服了重重困難才建立，且費用皆由民間出資；紀念碑下方放有聖經，就是希望我們能夠記取歷史教訓，邁向愛與和諧的社會。

嘉市各界今天在228紀念碑舉行228事件75週年追思會。（記者丁偉杰攝）

228受難者家屬、嘉市228文教基金會董事長江榮森呼籲政府拆除中正紀念堂蔣介石銅像。（記者丁偉杰攝）

與會者默哀對受難者表達追思及哀悼之意。（記者丁偉杰攝）

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