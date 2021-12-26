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    首頁　>　嘉義市

    嘉義市大白熊雪花秀雨夜湧人潮 今晚和跨年還有加倍雪量

    嘉義市耶誕節夜晚下雨，北香湖公園的沉睡大白熊晚間雪花燈光秀仍吸引不少民眾參與。（記者林宜樟攝）

    嘉義市耶誕節夜晚下雨，北香湖公園的沉睡大白熊晚間雪花燈光秀仍吸引不少民眾參與。（記者林宜樟攝）

    2021/12/26 10:00

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府舉辦「2021光織影舞—光影藝術展」，12月將沉睡大白熊安排在北香湖公園展區展出，晚間搭配雪花燈光秀，昨晚耶誕節夜晚，嘉義市降雨，但仍澆不熄民眾熱情，許多家長帶著孩子在大白熊前體驗雪花飄落的感受，平日每小時噴雪10分鐘，而今晚（12月26日）及12月30日到明年1月2日，加開第二台噴雪機，雪量加倍，每半小時就飄雪10分鐘。

    市政府觀光新聞處長張婉芬表示，「2021光織影舞」以防疫考量，採「低維度」辦理，北香湖公園展區以「步步為（ㄨㄟˊ）營－棋遇」為主題，以「夜光彩繪西洋棋」、「國王與皇后」等藝術裝置，營造光影童話王國，「獨嘉聖誕雪景區」利用對人體無害的泡泡機營造下雪景色，邀請「沉睡大白熊」搬家站台，結合周邊禮物盒呈現大白熊化身耶誕老人報佳音、送禮物的意象。

    昨晚嘉義市間歇飄雨，晚間8點多時雨勢更大，但寒冷冬天澆不熄民眾想感受耶誕雪景的熱情，不少親子在場開心摸著雪花泡沫，小孩子開心叫著「下雪了下雪了！」，捨不得離開。

    市府表示，明年1月2日前到「Zoom In 嘉義」臉書粉絲專頁參加「獨嘉聖誕雪景區x沉睡大白熊」抽獎活動，有機會獲得周邊商品，有「嘉義車站大白熊拼圖 」「迷你大白熊公仔」、「大白熊一卡通鑰匙圈」、「LINE POINTS 300點數」等，民眾可上「Zoom In 嘉義」臉書粉絲專頁參與。

    嘉義市耶誕節夜晚下雨，北香湖公園的沉睡大白熊晚間雪花燈光秀仍吸引不少民眾參與。（記者林宜樟攝）

    嘉義市耶誕節夜晚下雨，北香湖公園的沉睡大白熊晚間雪花燈光秀仍吸引不少民眾參與。（記者林宜樟攝）

    嘉義市耶誕節夜晚下雨，北香湖公園的沉睡大白熊晚間雪花燈光秀仍吸引不少民眾參與。（記者林宜樟攝）

    嘉義市耶誕節夜晚下雨，北香湖公園的沉睡大白熊晚間雪花燈光秀仍吸引不少民眾參與。（記者林宜樟攝）

    嘉義市耶誕節夜晚下雨，北香湖公園的沉睡大白熊晚間雪花燈光秀仍吸引不少民眾參與。（記者林宜樟攝）

    嘉義市耶誕節夜晚下雨，北香湖公園的沉睡大白熊晚間雪花燈光秀仍吸引不少民眾參與。（記者林宜樟攝）

    嘉義市耶誕節夜晚下雨，北香湖公園的沉睡大白熊晚間雪花燈光秀仍吸引不少民眾參與。（記者林宜樟攝）

    嘉義市耶誕節夜晚下雨，北香湖公園的沉睡大白熊晚間雪花燈光秀仍吸引不少民眾參與。（記者林宜樟攝）

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