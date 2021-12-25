小行星命名「蘭潭」 蘭潭國小校名「高掛天際」

中央大學校長周景揚（左五）頒贈「蘭潭小行星」銘板，嘉義市長黃敏惠（左六）代表接受這專屬嘉市榮耀。（記者丁偉杰攝）

2021/12/25 19:59

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市蘭潭國小今天歡慶48週年校慶，蘭潭國小為嘉義市天文教育根據地，中央大學將新發現編號「300150」小行星正式命名為「蘭潭」，成為國內首次以國小校名命名的小行星，中央大學校長周景揚趁著校慶活動到蘭潭國小頒贈「蘭潭小行星」銘板，由市長黃敏惠代表接受這專屬嘉義市榮耀。

周景揚率領蘭潭國小天文研究所長周翊、鹿林天文台長林宏欽一行人，到蘭潭國小頒贈「蘭潭小行星」銘板。為了慶賀蘭潭校名可以「高掛天際」，高年級學童表演《Star Sky》等舞曲，歡慶這份榮耀。

黃敏惠說，蘭潭國小天文教育特色課程深具口碑，科學志工進班推展晨光天文活動，透過天文教學引發孩子好奇心與想像力，讓孩子從小就有完善的天文常識，期許嘉義市天文教育持續發光發熱，如同小行星「蘭潭」不斷在天際閃耀。

周景揚說，今年中央大學鹿林天文台發現3顆小行星，將編號「300150」小行星命名為「蘭潭」，由運行軌道推估，約5年多就會繞行太陽一圈，這是國內首次以國小校名命名的小行星，肯定蘭潭國小在天文教育的貢獻。

周景揚說，鹿林天文台從2002年首次發現小行星以來，已陸續發現800多顆小行星，其中有40多顆已經命名，未來中央大學會繼續與蘭潭國小合作，深耕天文教育，點亮更多學子對於天文熱情。

嘉義市天文協會理事長莊明娟說，蘭潭國小30多年來推動天文教育不遺餘力，為了讓天文種子扎根，近200位科學志工每年帶領逾6000位學子分享宇宙奧秘，讓嘉義市天文教育持續發光發熱。

中央大學鹿林天文台將編號「300150」小行星命名為「蘭潭」。（記者丁偉杰攝）

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