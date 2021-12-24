台灣設計展嘉義登場 遊客一度爆量接駁車還誤點

嘉義市立美術館展區接駁站一度因搭車遊客爆量，致有人上不了車，後來的接駁車又誤點，引來抱怨。（記者丁偉杰攝）

2021/12/24 17:24

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「2021台灣設計展」今天起在嘉義市開展，首日吸引外縣市學校、團體參訪，上午11點左右，嘉義市立美術館展區接駁站一度因搭車遊客爆量，導致有人上不了車，後來的接駁車又誤點，民眾抱怨現場告示牌也沒有時刻表，出現傻等狀況。

遊客反映說，現場被告知，因遊覽車當接駁車無法超載，因而上不了車，只能等下一班，但下一班又誤點，現場告示牌也沒有時刻表，不知車子何時會來，影響行程安排，打壞遊興。

市府交通處交通行政科長張瓊璽回應說，設計展開幕，參訪學生團多，嘉美館展區接駁站搭車遊客高峰約上午11點至12點，按交通規定遊覽車乘客都不能站立，因而有人上不了車，期間接駁車誤點數分鐘，造成民眾等候。

張瓊璽表示，接駁車外包給民間遊覽車公司統籌調度，遇遊客爆量時，會啟動加班車調度因應，今天上午其他接駁站路線的搭車狀況正常。

市府表示，因應觀展人潮，規劃展館環狀免費接駁車，採雙向循環式接駁，週一至週五每20分鐘一班，週六、日及連續假日每5分鐘一班；民眾可停車在新生路停車場（原建國二村），並規劃外圍停車場四條接駁路線，包括貨轉線、港坪線、湖子內線、大雅線，假日行駛每15分鐘接駁車轉乘展館參觀。

「2021台灣設計展」今起在嘉市開展，展期至明年元月2日。（記者丁偉杰攝）

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