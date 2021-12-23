為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義市

    台灣設計展嘉義限定 台鐵推「酒香茶韻便當」日賣100份

    2021台灣設計展明天開幕，台鐵在嘉義車站推出「酒香茶韻」特色便當，今起開賣。（記者王善嬿攝）

    2021台灣設計展明天開幕，台鐵在嘉義車站推出「酒香茶韻」特色便當，今起開賣。（記者王善嬿攝）

    2021/12/23 14:30

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕2021台灣設計展24日在嘉義市登場，由台鐵局、嘉義市政府及台灣設計研究院三方合作策畫，推出「酒香茶韻」台鐵特色便當，以高粱酒粕火雞肉、阿里山紅茶滷製的茶葉蛋、轎篙筍及蟳糕等嘉義食材、特色料理，呈現嘉義經典味道。

    「酒香茶韻」台鐵便當自今天起到明年元月2日設計展開展期間，每天在嘉義車站前站的「台鐵便當行動餐車」販售，中午70份、晚上30份，每天限量100份、每份130元。

    台鐵局長杜微、嘉義市長黃敏惠、台灣設計研究院院長張基義及菜單設計jimmy Food Place林擠米等人，一起宣布「台鐵便當行動餐車」今起啟用。

    杜微表示，台灣設計展在嘉義市舉辦，台鐵局除嘉義車站趁此機會改變、提升服務，也在開展期間推出特色便當，這便當利用嘉義食材，呈現嘉義美食的「雅韻」精神底蘊。

    黃敏惠表示，嘉義車站是市定古蹟，也是雲嘉地區鄉親出外的重要車站，因台灣設計展在嘉義市舉辦緣故，與台灣設計研究院一起將雲嘉鄉親自車站搭車的記憶，融入在搭車時都會買的台鐵便當當中，用新鮮食材、健康料理，加入高粱原鄉就在嘉義市的意涵，且在設計展展期限定販售，也歡迎民眾踴躍搭火車到嘉義看展。

    張基義表示，車站是一個城市的門戶，充滿記憶與感動，台灣設計展在嘉義市出發，展場也是以嘉義車站為中心點，透過車站改造、特色便當，讓來觀展的全國民眾感受嘉義的美學跟溫暖，也品嘗嘉義的好味道。

    台鐵局長杜微、嘉義市長黃敏惠及台灣設計研究院院長張基義（左至右）等人，今天為台灣設計展限定「酒香茶韻」便當宣傳。（記者王善嬿攝）

    台鐵局長杜微、嘉義市長黃敏惠及台灣設計研究院院長張基義（左至右）等人，今天為台灣設計展限定「酒香茶韻」便當宣傳。（記者王善嬿攝）

    台灣設計展24日在嘉義市登場，台鐵推出特色便當。（記者王善嬿攝）

    台灣設計展24日在嘉義市登場，台鐵推出特色便當。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    只有12天！台鐵鰻魚便當今開賣 高屏3站每日限量30份
    2021/11/19 11:36

    只有12天！台鐵鰻魚便當今開賣 高屏3站每日限量30份
    台鐵今起在高雄、新左營、屏東推鰻魚便當 每日限量30份
    2021/11/19 10:56

    台鐵今起在高雄、新左營、屏東推鰻魚便當 每日限量30份

    腿短元兇！告別「馬鞍肉」煩惱
    台鐵日本姐妹站聯名便當 週四限量開賣
    2021/11/01 09:59

    台鐵日本姐妹站聯名便當 週四限量開賣
    台鐵便當銷售人員確診 4銷售點停業至6/14
    2021/06/02 13:15

    台鐵便當銷售人員確診 4銷售點停業至6/14

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    嘉義市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播