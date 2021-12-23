台灣設計展嘉義限定 台鐵推「酒香茶韻便當」日賣100份

2021台灣設計展明天開幕，台鐵在嘉義車站推出「酒香茶韻」特色便當，今起開賣。（記者王善嬿攝）

2021/12/23 14:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕2021台灣設計展24日在嘉義市登場，由台鐵局、嘉義市政府及台灣設計研究院三方合作策畫，推出「酒香茶韻」台鐵特色便當，以高粱酒粕火雞肉、阿里山紅茶滷製的茶葉蛋、轎篙筍及蟳糕等嘉義食材、特色料理，呈現嘉義經典味道。

「酒香茶韻」台鐵便當自今天起到明年元月2日設計展開展期間，每天在嘉義車站前站的「台鐵便當行動餐車」販售，中午70份、晚上30份，每天限量100份、每份130元。

台鐵局長杜微、嘉義市長黃敏惠、台灣設計研究院院長張基義及菜單設計jimmy Food Place林擠米等人，一起宣布「台鐵便當行動餐車」今起啟用。

杜微表示，台灣設計展在嘉義市舉辦，台鐵局除嘉義車站趁此機會改變、提升服務，也在開展期間推出特色便當，這便當利用嘉義食材，呈現嘉義美食的「雅韻」精神底蘊。

黃敏惠表示，嘉義車站是市定古蹟，也是雲嘉地區鄉親出外的重要車站，因台灣設計展在嘉義市舉辦緣故，與台灣設計研究院一起將雲嘉鄉親自車站搭車的記憶，融入在搭車時都會買的台鐵便當當中，用新鮮食材、健康料理，加入高粱原鄉就在嘉義市的意涵，且在設計展展期限定販售，也歡迎民眾踴躍搭火車到嘉義看展。

張基義表示，車站是一個城市的門戶，充滿記憶與感動，台灣設計展在嘉義市出發，展場也是以嘉義車站為中心點，透過車站改造、特色便當，讓來觀展的全國民眾感受嘉義的美學跟溫暖，也品嘗嘉義的好味道。

台鐵局長杜微、嘉義市長黃敏惠及台灣設計研究院院長張基義（左至右）等人，今天為台灣設計展限定「酒香茶韻」便當宣傳。（記者王善嬿攝）

台灣設計展24日在嘉義市登場，台鐵推出特色便當。（記者王善嬿攝）

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