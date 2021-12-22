台灣設計展融入教育 走讀嘉義遊學趣

嘉義市蘭潭國中學生設計的走讀嘉義學習地圖。（記者林宜樟攝）

2021/12/22 20:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣設計展將於12月24日至明年1月2日在嘉義市舉行，市府請各國中小在課程中融入或開發與設計展相關的教材與教學活動，委託蘭潭國中設計「走讀嘉義學習地圖」給所有學生，鼓勵父母或老師陪同前往各大展區參觀，開啟走讀在地文化旅程。

市府今天在蘭潭國中發表相關教材，3位繪製插圖的蘭潭國中美術班同學、民生國中桌遊設計團隊、興嘉國小操作教學平台的同學分別發表設計、創作及使用心得。

嘉義市長黃敏惠表示，台灣設計展是整個市府及學校都動起來，民生國中製作桌遊把圖畫縮小，蘭潭國中展現美學，製作走讀學習地圖，圖畫為學生獨特創作，令人驚艷；興嘉國小運用科技結合AR以及互動式雙語學習，認識嘉義市在地景點以及設計展場館。教育團隊的用心，成果令人感動，設計的能量融入教育，讓孩子擁有更多跨域多元學習機會，激發出更多的能量。

民生國中發表「以城為家 以嘉為榮 逗陣來嘉･文化觀光桌遊寶盒」，學生在老師帶領下以「嘉義雞肉飯」、「創意包裝外盒」為主題，融入課程，創作出城市意象圖，透過桌遊讓更多人認識嘉義市。「走讀嘉義學習地圖」結合設計展及嘉義市6條走讀在地文化路線設計地圖，邀請蘭潭國中美術班學生手繪設計展主題場館。興嘉國小介紹利用「嘉義市建置互動式虛擬情境教學平臺」設計嘉義遊學小旅行，學生不但可認識設計展內容，還可透過擴增實境進行文化探索，打造雙語學習環境。

市府教育處林立生處長指出，台灣設計展教育處不缺席，透過各種教育方式呈現成果，感謝學習地圖的贊助廠商如嘉義智選假日酒店、嘉義市旅館商業同業公會等，跨域共同參與設計界的年度盛事。

民生國中設計的桌遊。（記者林宜樟攝）

嘉義市教育團隊將設計展融入教學設計教材，今天進行發表。（嘉義市政府提供）

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