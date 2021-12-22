爭產？大哥帶走老父照顧 弟控是強押上車

嘉義市張家三兄弟爭搶老父。（民眾提供）

2021/12/22 17:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市張姓三兄弟疑因財產糾紛，昨天大哥、小弟等人前往父親與二弟住處，將90歲老父帶走，過程中一群人扭成一團，老父的助行器也掉落；二弟指控父親是被強押上車帶走，大哥則稱是要照顧爸爸，還請人煮飯照顧；警方表示，有受理報案，目前瞭解90歲張翁人身安全是平安的。

張家二弟指稱，他和太太照顧父親40多年，父親有糖尿病、高血壓、行動不便，昨天帶父親去看眼科，回家時，大哥等人到場把父親帶走，他要阻止，過程中自己還被大哥鎖喉，而父親的衣物、金錢也被拿走。

張家二弟說，目前居住的屋子和土地，是父親要給他的，目前名字是爸爸的，兄弟其他兩人也有分到各一塊土地，也已變賣各換得800萬元；他說，大哥等人是要控制父親，爭奪監護宣告。張家二弟說，爸爸身體不好，希望爸爸可以趕快回來，但打給大哥都不接，因此去警察局報案。

張姓大哥說，父親有中度失智，是兄弟要輪流各照顧一個月，昨天是要帶回父親照顧，指對方才是要爸爸的財產；目前父親人很好，他還請人煮飯給爸爸吃，並指二弟所述不是事實。

嘉義市警方表示，有民眾報案，爺爺被其他親屬帶走，已依規定受理，開立報案三聯單，並協助民眾詢問帶走人的親屬，瞭解當事人是否安全，親屬回覆該當事人平安。

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