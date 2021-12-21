3男女摩鐵開毒趴 1男子疑遭丟包房間浴缸全裸亡

警方在旅館外路邊查扣毒品吸食器。（嘉義市警局提供）

2021/12/21 13:55

〔記者王善嬿／嘉市報導〕從事木工工作的52歲厲姓男子，昨清晨5點多與李女、張男男女友人開車入住嘉義市東區一間汽車旅館，上午8點多已過退房時間未退房，旅館經理查看赫見厲某全裸死在浴缸內，另2人已不在房內。

警方追查，厲某疑與李女、張男一同吸食安非他命，隨後李、張先離開訪友，獨留厲某在房內，警方循線帶回李女到案說明，還在世賢路、文化路一帶路邊查扣毒品吸食器，另查出涉案張男為竊盜通緝犯、尚未到案正追緝中，全案將依遺棄致死、違反毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

檢警今天相驗，厲某無外傷、現場無打鬥痕跡，明天進行解剖釐清死因。

李女供稱，當時與張某因訪友才先離開，且離開房間時曾確認厲某狀況、厲某當時還有回應，然而警方調查，房務人員曾在退房時間將到時打電話到房內，李、張還有接電話，隨後李、張駕駛厲某的小貨車離開，又疑擔心厲某身體狀況，託蕭姓友人打電話到旅館，請房務人員協助找外套，此時房務人員在房內就發現厲某已死亡，連忙報警並回撥電話通知蕭某。

由於張男為通緝犯害怕被捕，李女與另名男子開車返回汽車旅館，警方依此循線追出同房的男子是張某。李、張二人因未協助送醫，全案依遺棄致死、違反毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

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