嘉大農村生活營邁入20年 學童學作稻草人、控土窯

嘉大農藝學系學生志工服務隊帶領學童製作創意稻草人，體驗農村文化。（嘉大農藝學系提供）

2021/12/19 16:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學農藝學系學生志工服務隊推動社區關懷，每年舉辦「農村生活體驗營」服務，至今滿20年，嘉市學童逾4800人受惠，昨、今兩天共100位學童參與蘭潭校區活動，體驗創意稻草人製作、控土窯、摺紙飛機等樂趣，還有精彩熱鬧尋寶遊戲、營火晚會，提供孩子貼近土地、親近農業機會。

指導老師侯金日表示，農村生活體驗營活動自2002年3月起舉辦，每年兩次，服務嘉義市區學童，今年邁入20年，感謝校方與農糧署有機農業食農教育經費補助支持，活動獲家長及學童回響，更於2007至2020年間曾9次代表學校參加教育部舉辦「全國大專校院績優學生社團評鑑」，在服務性社團評選獲優等或特優獎。

昨、今兩天活動服務嘉市西區興嘉、僑平、大同等9所國小學童，免費招待低收入戶家庭、隔代教養與單親家庭學童，總計100人參與。

活動總召羅濟民說，活動結合世界名畫「拾穗」與稻草人理念，帶領學童體驗世界名畫所描繪之農村情景，從中認識農村、學習農村相關知識；活動內容多樣化，製作創意稻草人、搭窯控土窯，點心時間製作肉鬆吐司、有機葡萄乾Q餅，科學活動摺紙飛機、製作竹蜻蜓、迴力鏢等，團康尋寶遊戲、營火晚會，寓教於樂，現場歡笑滿滿。

學童學習搭窯、燒窯，將有機地瓜放入土窯控土窯。（嘉大農藝學系提供）

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