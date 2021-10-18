嘉市65到69歲接種莫德納第2劑 疫苗涵蓋率達74.95％

嘉義市重啟大型接種站為65到69歲長者施打莫德納第二劑。（嘉義市政府提供）

2021/10/18 21:25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府整合衛政、民政、警政及社政單位，17、18日在港坪運動公園體育館重啟大型接種站，為65到69歲長者統一造冊、施打第2劑莫德納疫苗，而截至昨天，嘉義市疫苗涵蓋率達74.95%。

由於接下來疫苗施打，將回歸COVID-19公費疫苗預約平台，由民眾預約後到合約醫療院所施打，嘉義市自6月15日起啟用大型接種站服務長者施打疫苗，截至今天4個月疫苗防疫戰，大型接種站服務告一段落。

嘉義市長黃敏惠今感謝所有醫護人員、市府及民間團體付出，結合陽明醫院、天主教聖馬爾定醫院、輔具中心、復康巴士、疫苗接種特約計程車等資源，提供長者友善接種環境，讓嘉義市疫苗接種服務又快又廣；未來武漢肺炎疫苗接種，將繼續配合中央滾動式調整接種策略。

市衛生局代理局長廖育瑋提醒，地方為長者造冊接種莫德納疫苗第2劑的時間，與公費疫苗預約平台預約時間重疊，若已在17、18日大型接種站接種第二劑者，收到1922第12輪疫苗預約施打通知簡訊，就不用再預約接種。

廖育瑋說，中央流行疫情指揮中心宣布，全國二級疫情警戒維持到11月1日，請市民防疫勿鬆懈，除疫苗接種外，還要保持個人良好衛生習慣，拱手不握手勤洗手、外出戴口罩及維持社交距離等。

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嘉義市大型接種站今打完65到69歲長者莫德納第二劑，任務將告一段落。（嘉義市政府提供）

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