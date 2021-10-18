「善愛團」巡迴安養院關懷長輩 集結近百場公益活動出書分享

善愛團將4年來巡迴安養院的公益活動成果，印刷出版成書，鼓勵更多人一起加入做公益行列。（蔡明輝提供）

2021/10/18 19:04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕由平均年齡55歲的退休人士蔡明輝、柯永茂、趙秀娥及鄭素惠等所創的「善愛團」，4年前到安養院展開公益服務，表演唱歌、吹奏薩克斯風、舞蹈等，讓長輩感受社會關懷，4年來服務近百場次，成員增長為20多人，活動足跡除遍及雲嘉南還曾遠赴印尼；今年雖受疫情衝擊服務暫停，團員、親朋好友出資將4年成果集結成冊，免費贈送給認同理念的民眾，希望鼓勵更多人投入公益、形成善愛循環。

蔡明輝說，4年前退休後希望做些事情，於是號召3名夥伴一同投入公益，起初是到安養院服務長輩，因為照顧今日的老人，就是照顧明日的自己，隨著團員逐漸增加，公益活動也從唱歌、薩克斯風表演，加入如素描、魔術、陶笛吹奏、舞蹈等，服務範圍也擴大到教養院等慈善、社福機構。

蔡明輝表示，4年來最印象深刻的事，除發現有許多團體都在關懷長輩，且曾到雲林縣安養院參加慶生會、重陽節活動時，一名住民激動落淚，團員上前擁抱安慰，幫助老人家平復情緒；還曾有夥伴為長輩素描年輕時的樣貌，讓長輩看了重溫青春年華，都讓團員感受到參與公益很有意義、價值。

蔡明輝說，去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，公益場次減少，今年三級疫情警戒後更是暫停至今，然而善愛團運用空檔將過去成果印刷成「善念傳播，愛滿人間」公益書籍，今天舉辦新書發表會，共印製200份，用免費贈與方式分享善愛團理念、鼓勵更多人做公益。

善愛團將4年的公益服務成果集結出書，今天舉行新書發表會。（蔡明輝提供）

善愛團出書分享公益服務心得。（蔡明輝提供）

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