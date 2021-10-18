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    首頁　>　嘉義市

    第12輪公費疫苗第一階段今起預約 嘉市莫德納第二劑獲配2千劑

    （資料照）第12輪公費疫苗莫德納第二劑19日下午2點起，可上網預約施打。（記者王善嬿攝）

    （資料照）第12輪公費疫苗莫德納第二劑19日下午2點起，可上網預約施打。（記者王善嬿攝）

    2021/10/18 15:18

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕第12輪公費疫苗BNT第一劑及AZ第二劑、莫德納第二劑分兩階段施打，嘉義市規劃第一階段施打時間為22日到27日，其中莫德納第二劑，凡13日前已完成意願登記的55歲以上、18歲以上，且7月13日（含）前已完成第一劑民眾，明天（19日）下午2點到20日中午12點，開放預約施打，嘉市有58間合約醫療院所提供施打門診。

    而嘉義市近日通報一起疫苗接種不良反應事件，72歲陳姓婦人2日施打莫德納疫苗第二劑，11日就被家人發現倒臥在地上，送醫院到院前不治死亡，15日檢警相驗，死因為心因性死亡及高血壓心臟血管疾病；嘉義市衛生局11日即通報為疫苗接種不良反應事件，並告知家屬預防接種受害救濟相關權益。

    嘉義市衛生局提醒，施打莫德納第二劑後，容易發生心臟不適情形，民眾打完疫苗如有胸悶、心臟不舒服，應立即就醫治療。

    嘉義市第12輪疫苗第二階段服務量能，BNT第一劑獲配1萬4千餘劑、莫德納第二劑2千劑以及AZ疫苗1萬5千餘劑。

    第12輪第一階段的BNT疫苗第一劑預約時間，今天上午10點到20日中午12點，預約對象為13日前完成意願登記的30歲以上、23歲以上民眾；AZ第二劑預約時間明天上午10點到20日中午12點，預約對象為13日前完成意願登記、7月30日（含）前已接種第一劑的38歲以上、18歲以上民眾，以及7月31日到8月6日（含）前已接種AZ第一劑的45歲以上民眾。

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