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    國中師集結近200組錯別字出作業 這些錯字連學生也喊扯

    嘉義國中上周舉行段考。（嘉義國中提供）

    嘉義國中上周舉行段考。（嘉義國中提供）

    2021/10/17 22:40

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕日前有網友分享鄰居寫公告，不料13個字中有6個字寫錯，讓國文老師哭笑不得。嘉市嘉義國中有老師發覺學生在聯絡簿、作業常寫錯字，便集結學生段考作文寫錯的字，打造「錯字找碴王」練習作業，題目五花八門，有學生看了會心一笑，還有學生被考倒、遲遲想不出答案，創意練習作業在校內掀起話題。

    這份訂正錯別字大全，是由國一國文老師陳盈如將段考作文學生實際寫錯的字統整而來，近200組錯別字包括「很愛報願」、「潘放音樂」、「勇感發問」等顯而易見錯字，也有讓學生摸不著頭緒、遲遲想不出來的錯字，如「是不是何我」，正解是「適不適合我」，還有「ㄏㄜˊ葛的老師」，正解是「和藹的老師」，還有「雖便讀」的正解是「隨便讀」，還有學生自創錯誤句子，例如「棉花糖一般」寫錯成「棉花糖一船」，還有疑自閩南語直譯的「衝衝跑去坐車」等，離譜到連學生也直呼「好扯」。

    陳盈如說，學生難免會寫錯別字，借用所有學生的錯別字來給學生練習訂正，以減少自己以後寫字出錯的機率，正是「他山之石可以攻錯」，從錯誤中學習也是一種很好的學習方式。

    她說，原本只是將作文中好笑又誇張的錯別字與其他老師分享，後來靈光一閃，乾脆集結出題給學生當作業練習，有其他國文老師響應，各自提供任教學生的錯別字，便彙整成段考後最佳回家作業。

    嘉義國中校長陳仁輝說，從會考分析統計中，發現學生在錯字部分扣分比例高，段考雖也有類似題目，但無法大量讓學生練習、重視，此次老師集結常被寫錯的字，讓學生印象深刻、希望就此不再寫錯。

    嘉義國中段考後，集結學生寫錯的字打造創意國字練習卷，讓學生訂正。（嘉義國中提供）

    嘉義國中段考後，集結學生寫錯的字打造創意國字練習卷，讓學生訂正。（嘉義國中提供）

    嘉義國中國文老師創意作業，集結學生實際寫錯的字，有些字錯得離譜，讓學生都覺得很誇張。（嘉義國中提供）

    嘉義國中國文老師創意作業，集結學生實際寫錯的字，有些字錯得離譜，讓學生都覺得很誇張。（嘉義國中提供）

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