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    首頁　>　嘉義市

    網傳可列印消費金2000元委託書 嘉市府急澄清：假訊息

    嘉義市政府指出，網傳可列印消費金2000元委託書是假訊息勿信。（嘉義市政府提供）

    嘉義市政府指出，網傳可列印消費金2000元委託書是假訊息勿信。（嘉義市政府提供）

    2021/10/16 13:34

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，行政院推出振興五倍券，嘉義市政府將於10月30日及31日普發給市民消費金2000元現金，網路傳出至便利商店輸入列印碼，可列印消費金2000元委託書，市府今天指出，這是假訊息勿信，已追查假訊息來源，經查獲依法究辦。

    市府表示，近日有不實消息指出可至便利商店輸入列印代碼，即可列印委託書，對此市府強調委託書將會由里長、里幹事於10月23日連同通知單發送至各家戶，委託書並無提供便利商店輸入代碼以列印的方法，請市民朋友注意這是假訊息，也切勿輸入不明代碼，避免個資洩漏。

    市府表示，10月30日、31日將在全市設置119個發放所發放消費金2000元，凡是在今年8月24日（含）前設籍的市民都可領取，如無法於這兩天到發放所領取消費金，也可以在11月份每週五、六至轄區聯合里辦公處補領；亦可於11月5日至27日透過轉帳申請方式領取。

    有關委託領取方式，只要填妥委託書（委託人需簽名或蓋章），由受託人攜帶委託書、委託人國民身分證、受託人國民身分證和印章即可代為領取。

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