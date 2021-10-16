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    首頁　>　嘉義市

    國標舞好手嘉義競技 曼妙舞姿令人目不暇給

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽精彩的國標舞表演。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽精彩的國標舞表演。（記者蔡宗勳攝）

    2021/10/16 13:15

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由WDC中華台北總會認證（World Dance Council ）的NAS國家業餘聯賽共有9站，嘉義縣的「台灣樸城盃舞蹈運動公開賽」被列為嘉義站，並在防疫規範放寬之際於16日在縣立永慶高中舉辦，有200餘名全台國標舞好手同場競技，曼妙舞姿令人目不暇給。

    這次參賽選手除地主隊，還有台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、高雄市與屏東縣等縣市同場競技，為今年下半年台灣最大規模的國標舞觀摩與競賽。

    擔任嘉義縣體育會舞蹈運動委員會主委的嘉義縣議員黃嫈珺表示，依據文化部表演藝術演出及影視劇組拍攝部分最新防疫規範，台上表演人員如有施打第一劑14天以上或提供3日內快篩PCR檢測陰性證明，可不佩戴口罩，國標舞比賽屬於娛樂觀賞性質的運動賽事，11歲以下表演者目前沒有疫苗可打，已要求各縣市報名系統為其11歲以下選手造冊，並提交本會留存，嘉義縣選手11歲以下部分，已在10月13日帶隊前往朴子醫院進行快篩取得陰性證明造冊，12歲以上所有參賽或表演人員都已經依黃卡記錄造冊完畢，除此之外，入內者需實名制、量體溫、戴口罩，場邊有編列會場防疫管理人員，全力配合政府防疫要求。

    嘉義縣長翁章梁獲邀到場主持開幕儀式後指出，嘉義縣國標舞在黃嫈珺、翁仲德老師大力推動下，從小紮根蔚成風氣，而且明年全民運動會在嘉義縣舉辦時，很有可能列入競技項目，屆時歡迎全國各地國標舞好手來嘉義爭取最高榮譽。

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽小朋友精彩的表演。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽小朋友精彩的表演。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽選手舞姿曼妙。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽選手舞姿曼妙。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽小朋友純熟的舞技。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽小朋友純熟的舞技。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（右二）頒發證書給裁判。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（右二）頒發證書給裁判。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽場面盛大。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽場面盛大。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽全國選手大進場。（記者蔡宗勳攝）

    台灣樸城盃舞蹈運動公開賽全國選手大進場。（記者蔡宗勳攝）

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