嘉義逆女刺母一審判1年10個月 母痛訴輕判憂危害社會

黃姓女子涉及去年持刀刺傷母親，嘉義地院月前一審判決1年10個月有期徒刑。（資料照）

2021/10/14 13:02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義一名33歲患精神疾病的黃姓女子，去年11月11日與母親發生口角，因不滿母親要她吃藥且提及往事，憤而持刀刺殺母親，檢方依照殺人未遂罪嫌起訴，然而嘉義地方法院合議庭認黃女無殺母致死犯意，一審改依傷害罪判決1年10個月有期徒刑；黃母昨上臉書貼文痛訴遭刺時毫無防備，當時苦苦哀求，大女兒還口説要讓她死等語，如今法院輕判大女兒還上訴，擔憂未來出來危害她及家人、社會。

嘉義地檢署9月收到判決文，已提起上訴，目前黃女仍在押。

嘉義地院庭長兼發言人周俞宏今回應，合議庭認為區別有無殺人犯意，或只是傷害行為，必須綜合觀察行為動機、使用兇器種類、下手情形、傷痕多寡及受傷部分及傷勢程度等因素。

周表示，依黃母診治醫院的說明「黃母到院時意識清楚，腹壁穿刺傷約1公分，造成腸繫膜損傷併出血，未傷及主要臟器，刀傷則為右側手肘約5公分及背部約33公分，深及肌肉層」等傷勢，及是因偶發口角引起衝突，被告持水果刀揮砍，是想將黃母驅離房間，並未直接對致命部位進行攻擊，黃母離開房屋之後，黃姓被告也無往外追砍，而是待在自己房屋內直至遭警消到場為止，故認定其並無殺人犯意，合議庭變更檢察官起訴法條，認定只構成傷害直系血親屬罪。

黃母昨在「爆料公社」以無助痛心的母親署名貼文指出，大女兒長期受憂鬱症所苦，有輕生傾向於是將她接回家中居住，案發當晚她要女兒吃藥，並收回平板要女兒睡覺，不料女兒突然持刀刺她，對著她說，要讓她死，要讓她的血流滿整個房間才甘願云云。

黃母文中表示，她被送醫後，警察來大女兒不肯開門、也毫無回應，最後只能破壞門鎖進入，原來大女兒只是繼續在房間玩手遊；後來大女兒被羈押，因為是公訴罪，請了法扶律師，以精神狀況有問題為由辯護，還説是因母親要她吃藥而病情加重。

黃母痛陳，本來應該是殺人未遂的案件，卻在一審以一般傷害罪結案，輕判1年10個月，現在大女兒繼續上訴要爭取無罪釋放，根本沒有悔意，還認為殺人是應該的，她認為一審判決太輕，大女兒出來又再犯的話，責任誰要負責？不只家人怕，社區、大樓管理員都很怕。

周俞宏對此説明，被告雖患有精神疾病，但案發前正常服藥，經醫院鑑定其精神狀況結果，認定黃姓被告案發前後的精神狀況未達因精神障礙或心智缺陷，導致其對行為之辨識力或控制力有顯著降低之情形，不符刑法第19條減刑事由。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

黃姓女子去年11月與母發生口角，竟持刀刺傷母親。（資料照）

嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏。（記者王善嬿攝）

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