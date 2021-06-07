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    首頁　>　嘉義市

    嘉市北興、北園國中校長遴選 候用校長張仁澤、謝宜岑出線

    玉山國中教務主任謝宜岑，獲遴選北園國中新任校長。（記者王善嬿翻攝）

    玉山國中教務主任謝宜岑，獲遴選北園國中新任校長。（記者王善嬿翻攝）

    2021/06/07 20:22

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市北興、北園及大業國中校長8年任期期滿，嘉義市政府今天辦理「110學年度公立國民中小學第二次校長遴選會議」，結果由候用校長張仁澤、謝宜岑獲遴選北興、北園國中校長，民生國中校長陳明君獲遴選大業國中新任校長，3人8月1日就任。

    北興、北園及大業國中原任校長，分別為張金龍、劉昭志及李森源，因3人任期8年期滿，嘉義市政府辦理校長遴選，其中除張金龍，李森源、劉昭志均參加非原校之遴選。

    嘉義市教育處表示，今天會議開了近6個小時，經校長候選人報告、委員提問及無記名表決，做出遴選結果。

    市長黃敏惠表示，校長首重領導能力，要將好的能量擴大，要承擔更大的責任，期待新任校長們到新的學校，能展現新的作風，發揮每個學校的特色。

    陳明君說，大業國中教師優秀、經驗值高，要導入雙語課程，兼顧人文及科技學習，培養π型人才，打造大業國中成為嘉義市教育潮牌。

    現為民生國中教務主任的張仁澤表示，北興國中國際教育具備優良傳統，要讓學生將嘉義市的特點推廣到國際舞台上。

    現為玉山國中教務主任謝宜岑說，秉持人文關懷、愛與同理，尊重每個孩子，用舞台擦亮自信、成就每一個人。

    候用校長張仁澤獲遴選為北興國中校長。（記者王善嬿翻攝）

    候用校長張仁澤獲遴選為北興國中校長。（記者王善嬿翻攝）

    現任民生國中校長陳明君，獲遴選大業國中新任校長。（記者王善嬿翻攝）

    現任民生國中校長陳明君，獲遴選大業國中新任校長。（記者王善嬿翻攝）

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