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    辛酸！日賺不到300 運將躲車內扒便當還怕被檢舉

    葉姓計程車司機躲在車內吃便當，還要擔心被人偷拍沒戴口罩。（記者王捷攝）

    葉姓計程車司機躲在車內吃便當，還要擔心被人偷拍沒戴口罩。（記者王捷攝）

    2021/06/05 05:40

    ［記者王捷／台南報導］受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，小黃運將生意也重創，葉姓計程車司機最慘一天只載2名客人，賺不到300元還被乘客調侃，有乘客要求他打開車窗，但3級警戒後餐廳禁止內用，許多運將跟他一樣只能躲在車裡扒便當，他也不想整天悶在車裡，但開了窗吃飯還要擔心被拍照檢舉沒戴口罩，只希望疫情趕快過去。

    台南的大眾交通較不便利，但也因此計程車司機的生意比較好，葉姓司機說，在疫情前，他在鬧區跑車，每天平均可以載10個客人，一天跑超過2000元才算有賺到錢，還沒有3級警戒時，生意雖然有小幅度下降，但還沒有現在這麼誇張，自從3級警戒開始，生意直線掉落。

    葉姓司機說，前天帶了1500元出門，但跑了12小時只剩下900元回家，家人都勸他乾脆暫時歇業，但不出門跑車就沒有拚的機會，天天壓力都很大，甚至跑了12小時只載到2個客人，收入不到300元，還好最近政府有補助3萬元，能紓緩他車貸的壓力。

    有乘客搭車還問葉姓司機，車子有沒有消毒、緊盯後視鏡看他有沒有戴好口罩，甚至有乘客上車就要求打開車窗，怕密閉空間會提高傳染機會，乘客還趁機酸說，不想直接被他載進殯儀館，暗示自己坐了計程車好像就會染疫。

    葉男說，他也怕染疫，休息時間也不想整天悶在車裡，開窗透氣又怕吃飯的時候被檢舉沒戴口罩，很多辛酸只能往肚裡吞，希望疫情趕快過去。

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