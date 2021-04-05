疑思念老婆、不滿作業處老闆責罵 囚犯脫逃4小時判刑3月

台南警方到鄭嫌（左）南市安南區住處逮到落跑的鄭嫌。（資料照）

2021/04/05 16:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕39歲鄭姓自主監外作業受刑人，去年12月24日疑太思念老婆，加上不滿遭到作業廠老闆責罵，憤而自台南市後壁區作業廠脫逃，但獲自由不到4個小時，就被警方在其南市安南區家中逮獲，當時鄭男全裸躲在床底下，束手就擒，嘉義地院日前依脫逃罪判他3月徒刑，得易科罰金9萬，可上訴。

鄭男犯竊盜等案件，判刑1年5個月，在嘉義鹿草分監服刑，鹿草分監與南市後壁區一處作業場有合作監外工作事宜，鄭男因在監所表現良好，去年10月20日被派到後壁區某作業廠擔任作業員。

鄭男因已服刑1年1個月，原定今年元月5日就可申請假釋。去年12月24日上午10時許，他在廠區工作時，疑不滿遭到作業廠老闆責罵，以及被認為工作態度不佳遭責怪，加上疑似思念老婆，便從作業廠逃脫。

監所請警方協尋，南市三分局當天下午2點20分到鄭男安南區家中查訪，赫見他全裸躲在床底下，警方喝斥「快出來！怎沒穿衣服？」鄭男才爬出來束手就擒。

嘉義地檢署偵結，依犯脫逃罪，將鄭男聲請簡易判決；嘉義地院審酌鄭男身為受刑人，未能珍惜至監外作業處遇機會，擅自離開廠區返家，妨害國家公權力行使，所為實屬不該。

惟鄭男犯後坦承犯行，態度良好，兼衡犯罪動機、並未使用暴力手段、脫逃在外時間不長等，判刑3月，得易科罰金，以示懲儆。

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