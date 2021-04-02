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    社工日嘉市社工喊友善職場、提高待遇 黃敏惠、王美惠盼中央推一把

    嘉義市社會工作人員職業工會，今天舉辦社工日挺社工活動，為社工遭遇的職場環境、工作待遇的不合理情形發聲。（記者王善嬿攝）

    嘉義市社會工作人員職業工會，今天舉辦社工日挺社工活動，為社工遭遇的職場環境、工作待遇的不合理情形發聲。（記者王善嬿攝）

    2021/04/02 14:11

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕今天是台灣社工日，嘉義市社會工作人員職業工會在嘉義文化創意產業園區，舉辦「社工日，挺社工」活動，高喊友善職場、提高工作待遇與職業地位等訴求，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠出席相挺，齊向中央喊話，除增加地方進用社工員額，期盼能降低地方自籌款比例，並檢討評鑑制度、簡化社工的行政負擔。

    今天活動中，嘉市社工人員職業工會理事長陳皇廷、嘉義市社工師職業公會理事長陳華宏，聯合多個社福團體提倡「社工不是志工」、「社工不只是勞工」、「社工應有合理工作條件」等訴求，並以戲劇呈現，凸顯社工起薪雖提高到34916元，但不定時加班，還有人被要求薪資回捐情形，且每名社工服務的個案從數十件到數百件都有，遇到機構評鑑，還得加班準備資料等職場現象，為社工發聲。

    嘉義市長黃敏惠、立委王美惠，還有市議員張秀華、陳家平、陳姿妏等人到場慰勞社工辛苦付出。

    黃敏惠說，社工經過證照考試、考驗才得以承擔許多社會工作，因此如何給予社工合理的待遇、工作條件，政府、民間機構、公司都應該正視，她還提到社工人力的部分，中央如願意增加嘉義市進用員額，市府、市議會都全力支持，不過中央計畫進用社工員普遍中央補助4成、地方自籌款配合6成，希望中央能降低自籌款比例、給予更多資源。

    王美惠表示，社工人員提到評鑑制度問題，希望中央檢討、改變，至於中央補助地方政府社工人員進用經費，如果因為嘉義市財政較充足，反讓地方負擔較大，等於變相不鼓勵地方政府撙節，對嘉義市不公平。

    嘉義市社工人員職業工會用戲劇呈現平時不合理的工作條件。（記者王善嬿攝）

    嘉義市社工人員職業工會用戲劇呈現平時不合理的工作條件。（記者王善嬿攝）

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