立志研發藥物根治苯酮尿症 罕病生入圍總統教育獎

嘉市北興國中翁健洲罹患「苯酮尿症」罕見疾病，活出生命光彩，樂觀進取，在學業路上努力不懈。（記者丁偉杰攝）

2021/04/01 19:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市北興國中3年級學生翁健洲出生時就被診斷罹患「苯酮尿症」罕見疾病，若不接受治療，就會引起反應遲緩、智力下降等問題，在父母親悉心呵護及長年就醫控制下，他樂觀進取，在學業路上努力不懈，活出生命光彩，參加嘉義高中科學班甄選入榜，還入圍今年總統教育獎。

翁健洲 考取嘉義高中科學班

今天上午，校長張金龍與師生分享學習成果，今年嘉中科學班錄取23人，北興國中錄取15人（12男、3女）佔6成，也是雲嘉地區國中第一。

翁健洲家境平凡，出生沒幾天就被診斷罹患「苯酮尿症」罕見疾病，是一種遺傳性代謝缺陷，胺基酸的代謝能力下降，父母親不辭辛勞，送他到台北榮總治療。

「苯酮尿症」若不接受治療，就會引起反應遲緩、智力下降等問題，長年下來，翁健洲除了飲食控制外，每個月都要定期抽血檢查，求學期間曾讓他困擾的，就是特殊飲食需求，曾被同學「另眼相看」，隨著年紀漸長，已能調適。

幽默解釋「苯是酮根生」同學相處融洽

資優班導師陳琬琪說，翁健洲父母親給他很大的自主空間，他抱持正向學習態度，積極向上的力量，讓他在學業路上表現傑出，對於自幼罹患罕見疾病，學會自我解嘲「『苯』是『酮』根生」，與同學相處融洽。

國二時，翁健洲拿到嘉市地球科學科展比賽第2名，因控制飲食，不能吃炸雞，索性請全班同學吃炸雞，分享得獎喜悅。

翁健洲入圍今年總統教育獎，日前委員來複審訪視時驚艷說：「我們訪了這麼多場，你是第一個自己做簡報的同學，講得還滿棒的！」

翁健洲說，在求學階段遇到的挫折，並沒有讓他膽卻退縮，反而讓他立定志向，以後最大心願要成為醫生或研究員，研發藥物根治「苯酮尿症」。

張金龍表示，此次15位錄取同學中，蘇玥儒為嘉中科學班錄取名單榜首，曾是嘉義地區唯一入選奧林匹克物理科的國中生，體育班廖禹安擅長角力，學業成績優異，允文允武。

嘉市北興國中今年錄取嘉中科學班15人。（記者丁偉杰攝）

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