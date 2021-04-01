為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義市

    立志研發藥物根治苯酮尿症 罕病生入圍總統教育獎

    嘉市北興國中翁健洲罹患「苯酮尿症」罕見疾病，活出生命光彩，樂觀進取，在學業路上努力不懈。（記者丁偉杰攝）

    嘉市北興國中翁健洲罹患「苯酮尿症」罕見疾病，活出生命光彩，樂觀進取，在學業路上努力不懈。（記者丁偉杰攝）

    2021/04/01 19:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市北興國中3年級學生翁健洲出生時就被診斷罹患「苯酮尿症」罕見疾病，若不接受治療，就會引起反應遲緩、智力下降等問題，在父母親悉心呵護及長年就醫控制下，他樂觀進取，在學業路上努力不懈，活出生命光彩，參加嘉義高中科學班甄選入榜，還入圍今年總統教育獎。

    翁健洲 考取嘉義高中科學班

    今天上午，校長張金龍與師生分享學習成果，今年嘉中科學班錄取23人，北興國中錄取15人（12男、3女）佔6成，也是雲嘉地區國中第一。

    翁健洲家境平凡，出生沒幾天就被診斷罹患「苯酮尿症」罕見疾病，是一種遺傳性代謝缺陷，胺基酸的代謝能力下降，父母親不辭辛勞，送他到台北榮總治療。

    「苯酮尿症」若不接受治療，就會引起反應遲緩、智力下降等問題，長年下來，翁健洲除了飲食控制外，每個月都要定期抽血檢查，求學期間曾讓他困擾的，就是特殊飲食需求，曾被同學「另眼相看」，隨著年紀漸長，已能調適。

    幽默解釋「苯是酮根生」同學相處融洽

    資優班導師陳琬琪說，翁健洲父母親給他很大的自主空間，他抱持正向學習態度，積極向上的力量，讓他在學業路上表現傑出，對於自幼罹患罕見疾病，學會自我解嘲「『苯』是『酮』根生」，與同學相處融洽。

    國二時，翁健洲拿到嘉市地球科學科展比賽第2名，因控制飲食，不能吃炸雞，索性請全班同學吃炸雞，分享得獎喜悅。

    翁健洲入圍今年總統教育獎，日前委員來複審訪視時驚艷說：「我們訪了這麼多場，你是第一個自己做簡報的同學，講得還滿棒的！」

    翁健洲說，在求學階段遇到的挫折，並沒有讓他膽卻退縮，反而讓他立定志向，以後最大心願要成為醫生或研究員，研發藥物根治「苯酮尿症」。

    張金龍表示，此次15位錄取同學中，蘇玥儒為嘉中科學班錄取名單榜首，曾是嘉義地區唯一入選奧林匹克物理科的國中生，體育班廖禹安擅長角力，學業成績優異，允文允武。

    嘉市北興國中今年錄取嘉中科學班15人。（記者丁偉杰攝）

    嘉市北興國中今年錄取嘉中科學班15人。（記者丁偉杰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    分擔家計不忘公益演出 國中生白芯羽入圍總統教育獎
    2021/03/30 17:22

    分擔家計不忘公益演出 國中生白芯羽入圍總統教育獎
    內建時鐘的少年 自閉兒黃韋博角逐總統教育獎
    2021/03/25 21:50

    內建時鐘的少年 自閉兒黃韋博角逐總統教育獎

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    肌萎生命勇士張恆鈞過世 高中班導淚憶：從沒放棄生命、學習
    2020/10/02 19:05

    肌萎生命勇士張恆鈞過世 高中班導淚憶：從沒放棄生命、學習
    蔡英文：為身障朋友增100個社區服務據點 給媽媽喘息機會
    2020/07/23 14:36

    蔡英文：為身障朋友增100個社區服務據點 給媽媽喘息機會
    15歲台泰混血高中生 她「踢」進成人足球國家代表隊
    2020/07/16 13:51

    15歲台泰混血高中生 她「踢」進成人足球國家代表隊
    總統教育獎得主林宇翔／罕病生翱翔程式世界 盼守護台灣資安
    2019/05/23 06:00

    總統教育獎得主林宇翔／罕病生翱翔程式世界 盼守護台灣資安
    嘉義市今日熱門
    內建時鐘的少年 自閉兒黃韋博角逐總統教育獎
    2021/03/25 21:50

    內建時鐘的少年 自閉兒黃韋博角逐總統教育獎

    勵志！小胖弟變身消防猛男 全國健美賽奪名
    2021/03/26 08:16

    勵志！小胖弟變身消防猛男 全國健美賽奪名

    陳吉仲慰勞阿里山大火救災人員 消防分隊長建議設12公噸水庫車
    2021/03/26 12:47

    陳吉仲慰勞阿里山大火救災人員 消防分隊長建議設12公噸水庫車

    嘉市旅服中心 下週辦招商說明會
    2021/03/27 05:30

    嘉市旅服中心 下週辦招商說明會

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播