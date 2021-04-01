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    首頁　>　嘉義市

    兒童節不只收禮物！ 嘉義育人幼童手繪感謝卡謝謝醫護

    嘉義市育人國小附設幼兒園的孩子親手製作感恩卡，送給醫護人員感謝他們守護人們的健康。（記者林宜樟攝）

    嘉義市育人國小附設幼兒園的孩子親手製作感恩卡，送給醫護人員感謝他們守護人們的健康。（記者林宜樟攝）

    2021/04/01 11:45

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕兒童節將至，嘉義市育人國小附設幼兒園不只歡度兒童節，為感謝醫護人員在疫情下長期守護台灣人民的健康，幼童們親手繪製感謝卡、製作花束，今天送給醫護人員，還以奉茶泡好喝的茶給辛苦的醫護人員解渴，讓到場的醫師、護理師及社工師覺得好窩心。

    育人國小最近校舍整修完成，將外觀彩繪有如夢幻城堡，吸引許多民眾前來拍照欣賞，然而不只被稱為最美校園，孩子們的心也很美，育人附幼今天舉辦「讓愛蔓延，跟病毒說NO」兒童節活動，邀請鄰近的台中榮民總醫院嘉義分院兒童青少年身心科主任章秉純、護理師及社工師，還有多位身為護理師的家長到場，由孩子們獻唱、獻卡及奉茶，章秉純等也宣導洗手、戴口罩等防疫措施。

    育人國小附幼主任羅玉菱說，孩子們帶來的力量可以很大，兒童節除玩樂和收禮物，也能貢獻自己的心意，做有意義的事，89位幼童自己畫圖，由老師們指導做成一張張感謝卡，圖案逗趣可愛，雖然是幼童，但畫作已能感受到他們對醫護人員的感恩心意。

    幼童劉昕潔今天負責茶席，為了讓到訪的醫護人員能喝好茶，她最近每天請媽媽陪她練習泡茶，「因為我想泡好喝的茶請辛苦的醫護人員喝！」育人國小校長吳育楷說，希望能以兒童節活動讓愛蔓延，讓醫護人員感受到所有人的感謝。

    到訪育人國小附幼的醫師、護理師及社工師們很感動。（記者林宜樟攝）

    到訪育人國小附幼的醫師、護理師及社工師們很感動。（記者林宜樟攝）

    台中榮民總醫院嘉義分院的醫師、護理師收到感謝卡很高興。（記者林宜樟攝）

    台中榮民總醫院嘉義分院的醫師、護理師收到感謝卡很高興。（記者林宜樟攝）

    育人國小附幼身為護理師的家長，收到孩子的感謝。（記者林宜樟攝）

    育人國小附幼身為護理師的家長，收到孩子的感謝。（記者林宜樟攝）

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