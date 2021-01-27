嘉醫醫師女在韓遭酒駕撞死 韓籍友人聲援：為自己國家感到丟臉

曾以琳的韓國教會友人25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，代曾父說出嚴懲酒駕心聲。（曾慶暉提供）

2021/01/27 14:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕衛福部嘉義醫院醫師曾慶暉女兒曾以琳留學韓國，去年綠燈過馬路時慘遭酒駕者撞上身亡，韓國首爾中央地方法院25日開庭審理時，曾以琳的教會友人在法院正門前開記者會，代讀曾慶暉夫婦希望嚴懲酒駕的心聲，曾以琳韓國籍友人也呼應說「我為國家感到丟臉」。

25日法院正門前的記者會，曾以琳的教會朋友、牧師等人輪番代表曾慶暉等人發言，現場翻譯給韓國媒體關於曾慶暉夫婦的想法。

曾慶暉夫婦透過女兒韓籍友人樸善圭代讀宣言表示：「28歲以琳是我們珍貴的女兒， 2020年11月6日，在穿越綠燈時，被酒駕者殺死。 拜託大家，不要讓我的女兒白白葬送，請向政府機關等請願，努力實現對酒後駕駛更嚴厲處罰。嚴懲酒駕每年可以挽救數百名韓國人和外國人的生命，「以後發生的這些悲劇事件，都應給予幫助，以免我女兒白白犧牲」。

牧師指出：「我是今天以對故人的悲痛和思念站在大家面前的被害者的朋友和導師。 28歲的曾以琳在2020年11月6日被酒駕者奪去了生命。那天，她的家人和朋友們都會記得，我們珍貴的朋友被無情地搶走了。美麗而明亮的光輝將永遠消失在這黑暗的世界裏」。

樸善圭說：「今天我超越了受害者朋友的身份，作爲大韓民國國民站到了這個位置上， 其實我很生氣。《尹昌浩法》實施以後，在仁和市法院對酒後駕駛的處罰依然是輕而易舉目不轉睛，光天化日之下酒後駕車踐踏6歲兒童生命的罪犯被判8年有期徒刑，是歷代最高刑罰這樣。太生氣了，這對酒後駕駛的警覺性仍然不足，我認爲曾以琳的死亡絕對不是例外，曾以琳死亡的罪犯是酒後駕駛的再犯。如果酒後駕駛受到了嚴厲的處罰，那麼還能再次酒後駕駛嗎？」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

曾以琳的韓國教會友人25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，代曾父說出嚴懲酒駕心聲。（曾慶暉提供）

曾以琳的韓國教會友人25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，代曾父說出嚴懲酒駕心聲。（曾慶暉提供）

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