前肢障理事長冤涉案最終無罪 自爆丟工作睡天橋下「跳蘭潭3次」

莊叔琪說，雖案子已經判他無罪，卻因此受影響、找不到工作，只能睡在天橋下的報廢車子裡。（記者王善嬿攝）

2021/01/23 13:20

〔記者王善嬿／嘉市報導〕57歲前嘉義市肢體障礙服務協會理事長莊叔琪，2017年因其同居的越籍阮姓女子涉買賣偽鈔（另案判刑），他受牽連遭起訴，還被羈押4個月，2018年高等法院台南分院判他無罪，他向本報自爆，坐了冤獄4個月，雖獲刑事補償費，卻丟了記帳士工作，現在身無分文，曾跳蘭潭3次未死，痛訴嘉檢查扣電腦沒還他，市府「只關心，沒實質行動」，要政府給他一個交代、還給他以前的生活。

嘉義市政府社會處長林家緯說，2019年10月就請身心障礙個管師介入關心，協助媒合記帳士工作，但找工作也要雇主有意願聘用。

嘉檢回應，莊某申請獲刑事補償費，電腦他也已經領走。

莊叔琪怒斥檢警沒證據，就將他以主嫌查辦，害他坐了冤獄4個月，雖法院判決無罪，但他因此身敗名裂，丟了記帳士工作，以前客戶也將他封鎖；向總統府、行政院等單位陳情，沒有人來關心，只有回公文「依法行政」，他氣得到跳蘭潭水庫3次，因會游泳又游回岸邊。

莊叔琪說，刑事補償費40多萬元，失業時間一長，錢都已花光，而他可能因有年紀、小兒麻痺行動不便，每次丟履歷都石沉大海，現在以債養債度日，只能睡天橋下，只盼能再重新運用他的記帳士專業，為客戶服務。

莊叔琪有小兒麻痺，肢體行動不便，但有記帳士專業。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法