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    首頁　>　嘉義市

    曾搬屍體見證生死 黃嘉俊新書訴說當導演生命轉折

    紀錄片導演黃嘉俊（右5）到嘉義市分享新書「讓我到你的生命裡走走」。（記者林宜樟攝）

    紀錄片導演黃嘉俊（右5）到嘉義市分享新書「讓我到你的生命裡走走」。（記者林宜樟攝）

    2020/11/21 16:21

    ［記者林宜樟／嘉義報導］曾拍攝「飛行少年」獲台北電影獎最佳紀錄片的導演黃嘉俊，最近將他的生命故事及拍攝紀錄片的經歷集結，發表新書「讓我到你的生命裡走走」；今天下午黃嘉俊到嘉義市「25x40藝文空間」向聽眾分享新書內容，他笑說，常有聽眾問「要怎麼活得比較好？」他總回答「看看別人怎麼活著」，去探索周遭，發現不同生命的價值。

    黃嘉俊是台灣知名紀錄片導演，作品有「飛行少年」、「嗨！寶貝」、「一首搖滾上月球」、「來得及說再見」，他拍攝的「男人與他的海」，更募資超過1180萬元，已預定明年3月上映。

    黃嘉俊說，小學5年級他曾考試吊車尾，被爸爸帶去工地上工，獨自在地下室落入水坑，差點溺死，還好自己奮力爬出；「不讀書差點連命都沒了也太可怕了！」因此開始讀書，維持不上不下的中庸成績；大學時他念電影系，接案拍片寫劇本，有著要出國深造學拍電影的規劃和夢想，也在乎自己的成就名利。

    但黃嘉俊當兵時，台灣發生921大地震，國軍前進災區救援，黃嘉俊是其中一員，他在瓦礫堆中挖出罹難者阿公的屍體，第一次碰觸到陌生人的屍體；在救援過程中，黃嘉俊曾拉出生還者，也抬著罹難者，在生死間感受到生命的脆弱，這場災難後讓他重新思考人生目標及生命中值得追求的事物，退伍後決定投入紀錄片拍攝領域。

    黃嘉俊說，新書的內容，可讓想拍紀錄片、想知道記錄片怎麼拍的讀者瞭解拍攝的過程與思考，更希望讓人們多看看周圍，發現不同的人們、不同的生活方式，不同的生命如何活出價值。

    2015年在嘉市中正路開幕的25x40藝文空間，經常舉辦各種講座活動，店長黃逸蓁是黃嘉俊大學同學，力邀到嘉義為聽眾分享；黃逸蓁說，付費藝文講座活動推廣不易，也希望市民可以多支持。

    黃嘉俊（左）與25x40藝文空間創辦人黃逸蓁（右）是大學同學。（記者林宜樟攝）

    黃嘉俊（左）與25x40藝文空間創辦人黃逸蓁（右）是大學同學。（記者林宜樟攝）

    黃嘉俊拍攝多支紀錄片。（記者林宜樟攝）

    黃嘉俊拍攝多支紀錄片。（記者林宜樟攝）

    黃嘉俊的新書「讓我到你的生命裡走走」。（記者林宜樟攝）

    黃嘉俊的新書「讓我到你的生命裡走走」。（記者林宜樟攝）

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