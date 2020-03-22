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嘉市警方防疫臨檢 KTV業者嘆生意掉到只剩一成

警方到合家歡KTV進行防疫臨檢，包廂消費者配合報出身分證以供查察。（記者丁偉杰攝）

警方到合家歡KTV進行防疫臨檢，包廂消費者配合報出身分證以供查察。（記者丁偉杰攝）

2020-03-22 23:57:09

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕武漢肺炎疫情延燒，為防範居家檢疫者趴趴走，嘉義市警察局結合衛生局、民政處及建設處等單位，今晚10點起出動逾百人，針對轄內KTV等大型特定營業場所執行聯合查察，也向業者宣導配合政府做好防疫各項措施；KTV業者大嘆：「受疫情影響，生意掉到只剩一成，只能咬牙苦撐。」

嘉義市長黃敏惠重視防疫工作，責成市警局長張樹德率隊，會同衛生局、民政處及建設處人員，今晚至香格里拉、合家歡KTV等大型視聽歌唱場所查察，除對客人以「M-POLICE」警用行動載具查驗是否為居家隔離（檢疫）者，必要時以即時通報裁罰、強制安置，並對業者加強道德勸說防疫期間自主（律）停止營業14天，防止疫情擴大感染，確保防疫零破口。

受疫情衝擊，平日生意不錯的KTV娛樂場所，如今不若昔熱鬧，今晚約10點，香格里拉、合家歡兩家KTV數十間包廂，各只有2間包廂有客人消費，業者大嘆：「生意慘淡，生意掉到只剩一成！」

警方今晚11點半至明天凌晨1點半同步於轄內KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所周遭路段及易肇事路段實施路檢。

張樹德也呼籲居家隔離（檢疫）民眾，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，四處趴趴走，或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身最高裁罰100萬元外，更可能增加群聚感染風險。

嘉市警察局長張樹德（右三）率隊，會同衛生局、民政處及建設處人員，至合家歡KTV查察。（記者丁偉杰攝）

嘉市警察局長張樹德（右三）率隊，會同衛生局、民政處及建設處人員，至合家歡KTV查察。（記者丁偉杰攝）

嘉市警方今晚至KTV等大型特定營業場所執行聯合查察。」（記者丁偉杰攝）

嘉市警方今晚至KTV等大型特定營業場所執行聯合查察。」（記者丁偉杰攝）

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