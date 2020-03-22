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首頁　>　嘉義市

武漢肺炎》轉傳嘉市某草魚粥老闆染疫假訊息 王姓男子遭法辦

王男在手機LINE傳播「嘉義有人確診了欸」、「確診的還是○○○草魚粥的老闆」等不實訊息，遭警方送辦。（記者丁偉杰翻攝）

王男在手機LINE傳播「嘉義有人確診了欸」、「確診的還是○○○草魚粥的老闆」等不實訊息，遭警方送辦。（記者丁偉杰翻攝）

2020-03-22 11:12:34

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕武漢肺炎疫情延燒，嘉義市某間草魚粥老闆遭王姓男子在手機LINE傳播「嘉義有人確診了欸」、「確診的還是○○○草魚粥的老闆」等不實訊息，警方昨天得知後，傳喚王男到案，王男坦承因在LINE看到此訊息截圖，未經查證是否假訊息，即轉傳貼文至手機內各群組，只是好心想提醒身邊親友，訊後被依「傳染病防治法」等罪嫌送辦。

北興派出所昨天上午受理民眾報案，舉發在手機LINE群組收到轉傳截圖內容「嘉義有人確診了欸」、「綠土整個大變天」、「確診的還是○○○草魚粥的老闆」「你們最近別去那裡吃飯」、「老闆去一趟美國回來就中了」等不實訊息。

警方受理後，為免民眾亂轉傳造成恐慌，隨即組成專案小組積極追查，並報請嘉義檢察署指揮偵辦，經擴大追查，循線查知王姓男子（48歲）利用網路訊息平台LINE傳播、散佈假訊息。

王男到案後供稱，他與這間草魚粥老闆互不認識，因在網路平台LINE看到「嘉義有人確診了欸」等訊息截圖，未經查證是否假訊息，即轉傳貼文至手機內各個群組，只是好心想提醒身邊的親友。

警訊後，王男被依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及「傳染病防治法罪嫌」移送嘉義地檢察署偵辦，將面臨三年以下有期徒刑、拘役或科或併科300元以下罰金。

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