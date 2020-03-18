返台機票被炒作到21萬 英國留學生仍盼維持直航

返台英國留學生求助立委，還有不少留學生在英國，希望台灣到英國的直航班機不能中斷。（法新社）

2020-03-18 19:59:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義一名英國留學生上週五搶到機票，本週一從英國返台，她向嘉義市立委王美惠求助，還有不少留學生在英國，但因為許多航空停飛，也無法轉機，希望台灣到英國的直航班機不能中斷，否則在英國的留學生恐怕近期都無法返台。

女留學生說，上週謠傳英國要鎖國，因此留學生們開始購買機票要返台，她在上週五早上買到正常票價17000元的返台單程機票，但當天下午英國首相宣布防疫措施後，許多人被「嚇到」，開始搶機票要離開英國，各航空公司機票飆漲，她有同學買到38000元的機票，返回台灣後，更有朋友在網路上看到英國到台灣1張機票被炒作到21萬元。

女留學生說，21萬元機票應是被炒作，實際上可能不會賣這麼貴，目前最擔心的是怕直航班次中斷；她也說，英國並未宣布停課，回台灣若缺課太多，還可能會面臨被取消學籍等後果，但許多留學生認為「生命比較重要」，還是希望能夠返回台灣。

王美惠說，已經在協助蒐集名單，並請外交部協助，盡力幫忙將留在歐洲的留學生接回。

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