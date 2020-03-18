嘉市民宅火警 1人逃生不慎受傷

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嘉市北港路268巷一間2樓民宅今早發生火警，消防分隊獲報趕抵搶救。（記者丁偉杰翻攝）
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市北港路268巷一間2樓民宅，今天早上7點40分發生火警，德安、文化、東區等消防分隊獲報趕抵，約10分鐘後將火勢撲滅，並成功救下兩名受困2樓陽台的民眾，現場另一名民眾因逃生不慎受傷，已由救護車送醫治療，火警原因正由警方調查中。
消防員架梯救下兩名受困2樓陽台的民眾。（記者丁偉杰翻攝）
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