嘉市民宅火警 1人逃生不慎受傷

嘉市北港路268巷一間2樓民宅今早發生火警，消防分隊獲報趕抵搶救。（記者丁偉杰翻攝）

2020-03-18 09:58:19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市北港路268巷一間2樓民宅，今天早上7點40分發生火警，德安、文化、東區等消防分隊獲報趕抵，約10分鐘後將火勢撲滅，並成功救下兩名受困2樓陽台的民眾，現場另一名民眾因逃生不慎受傷，已由救護車送醫治療，火警原因正由警方調查中。

消防員架梯救下兩名受困2樓陽台的民眾。（記者丁偉杰翻攝）

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