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武漢肺炎》嘉義市國中以下學校教職員 7/14前暫停出國

嘉義市民生國中在開學時進行防疫措施，為學生分流量體溫、手部消毒。（記者王善嬿攝）

嘉義市民生國中在開學時進行防疫措施，為學生分流量體溫、手部消毒。（記者王善嬿攝）

2020-03-16 17:34:20

首次上稿16:58
更新時間17:34

〔記者王善嬿／嘉市報導〕武漢肺炎疫情在全球蔓延，嘉義市政府教育今邀集嘉義市家長協會、嘉義市教師工會討論加強防疫，在7月14日前，師生原則上不准出國，除有例外，須簽奉核定才行。

市教育處長林立生表示，2月27日嘉義市政府就函文所轄機關單位、學校員工，如非必要暫緩出國，若出國要詳實填寫目的地、轉機地點等資訊；經與教師工會、家長協會討論後，加強對師生出國嚴格規定，公私立國中、小學及幼兒園教職員工，7月14日前暫停出國，並以勸導方式請學生如非必要不要出國，如要出國應提前告知學校以利掌握、追蹤，且與學生同住的家人，在防疫期間出國也應即時回報學校，讓教師可及早因應。

嘉市教師工會理事長林文章表示，教師在學期中出國比例本來就很低，而現在師生共同防疫，都願意配合、支持政府防疫作為，教師如有親戚在國外有出國需求，可以個案辦理。

嘉市家長協會理事長邵祈誠表示，北部出現高中生出國返台後武漢肺炎確診，引發家長擔憂，支持政府校園防疫，且台灣防疫優於他國，現在待在國內也比出國安全，呼籲家長、學生「愛嘉三步驟」，非必要不出國、不得以出國應事前告知、出國後應做好居家防疫。

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