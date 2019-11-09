韓國瑜稱學貸免息 綠營嘉市立委選將王美惠：負面教育

民進黨嘉義市立委參選人王美惠今天上午成立競選總部青年事務部。（記者丁偉杰攝）

2019-11-09 13:25:47

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國民黨總統參選人韓國瑜拋出「就學貸款免利息」政策，卻引發各界質疑，民進黨嘉義市立委參選人王美惠今天上午成立競選總部青年事務部，王認為，年輕人應對自己的行為負責，如可以先向政府借錢來還學貸，出國讀書後就不回來了，導致學貸成了呆帳，那麼政府是在做一種負面的教育方式，她主張降低學費、學雜費，幫助學子安心讀書、減輕就學負擔。

民進黨總統參選人蔡英文及嘉市立委參選人王美惠的聯合競選總部設在公明路152號，預計24日晚間6點20分在市立棒球場停車場舉行成立大會；總部今天上午舉行首場競選活動，成立青年事務部，象徵對青年的重視。

現場數十位嘉義青年到場，除了街舞熱力表演，青年也以自身經歷發表看法，透過黏貼嘉義牆，寫下對嘉義的印象及對未來的期許，大家高舉「青年挺阿惠，前進新國會」、「台灣要贏、世代共贏」等標語，合唱「島嶼天光」，氣氛熱絡。

總部青年部主任林煒軒說，青年事務部主要是由一群關心嘉義發展的年輕人組成，過去大家透過不同方式參與公共事務，有些人曾為社會公平正義走上街頭，也有人在大學時期就有許多學生自治、國會實習的經驗，未來會走入人群，在各個角落街頭宣講，定期舉辦公共論壇，以年輕人的角度討論中央及地方重要的公共政策。

「台灣的關鍵時刻，都因為有年輕人的加入，而發生改變。」王美惠表示，她從年輕時，就積極投入台灣的民主運動，覺得年輕人是台灣社會進步很重要的力量，她將把有共同理想的年輕朋友聚集起來，讓彼此成為一個團隊，為嘉義做更多事。

王美惠競選總部將於24日成立。（記者丁偉杰攝）

王美惠（左）與嘉義青年透過黏貼嘉義牆，寫下對嘉義的印象及對未來的期許。（記者丁偉杰攝）

王美惠（前排右三）與嘉義青年合唱「島嶼天光」，氣氛熱絡。（記者丁偉杰攝）

王美惠（前排右三）與嘉義青年高呼「台灣要贏台灣要贏、世代共贏」。（記者丁偉杰攝）

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