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接到電話可投資未上市股票 7旬婦險遭詐百萬元

周姓婦人接到不明人士電話，以為有難得投資機會、欲轉帳100萬元，被警方勸阻、避免損失。（記者王善嬿翻攝）

周姓婦人接到不明人士電話，以為有難得投資機會、欲轉帳100萬元，被警方勸阻、避免損失。（記者王善嬿翻攝）

2019-11-08 22:56:25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕1名年約70歲周姓婦人，日前接到1通不明人士來電，告知她投資1間未上市公司股票、穩賺不賠，她深信不疑，到銀行要轉帳100萬元到該不明人士帳戶，行員察覺有異報警到場，警方經聯繫周婦的兒子，確認周婦的兒子不知道有投資一事，連忙勸周婦沒有穩賺不賠的投資，才打消周婦轉帳念頭。

警方向周婦詢問轉帳原由時，周婦一度表示要轉帳給兒子投資，且執意錢是她的、可以自行運用，警方向周婦的兒子求證、並無此事，周婦才透露是接到不明人士來電說有個投資機會，因此心動要轉帳投資。

嘉義市警察局後湖派出所長郭亭佑今天表示，近日派出所除接獲該起疑似詐騙集團打電話謊稱投資未上市公司股票的案件，還曾有1名劉姓老翁到銀行欲提領120萬元現金，警方接獲銀行通報到場，也是與劉翁的兒子確認、一起勸阻，才避免被詐騙成功。

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