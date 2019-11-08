今晚吃雞？炸雞排不夠看 「炸全雞」來了

桃城雞排一年可賣出逾千隻的炸全雞。（記者王善嬿攝）

2019-11-08 16:40:27

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市「桃城雞排」開業至今19年，創辦人陳素真從在中正路擺攤販起家，原本連店名都沒有，經多次改良、自行調配獨家雞排粉，炸出酥脆口感，擁有死忠客戶支持；2年前，原本從事廣告媒體的兒子許博鈞返回嘉義市接手，重新包裝產品、成立品牌，還開發「桃樂雞」炸一整隻全雞的產品，網路溫度計網站曾就「今晚吃雞」網路好評調查，桃城雞排名列第8名，一年可賣超過一千隻炸全雞。

陳素真說，原本只是家庭主婦，但為了養育小孩，又想到炸雞排是台灣全民小吃，於是就在自家門前巷口擺攤、賣起炸雞排，她愈做愈有興趣，經不斷的改良，調配出自家的雞排粉，讓炸雞排吃起來外皮酥脆卻不吸油，還可保有鮮美的肉汁。

許博鈞返鄉後將原有攤販移到附近的老屋，為保留原本建築物完整性，店面新舊融合，且也打造出更衛生環境，以品質穩定的食品拓展市場。

33歲的許博鈞說，原本店裡只是單純賣炸雞排，他心想每次都比雞排哪一間最大塊，何不炸一整隻雞！起初跟媽媽講，還罵他「頭殼壞去」，但經半年的發想、反覆製作改良，終於製作出炸全雞，於2017年12月開賣；廚房用接近食品工廠等級的規格打造，還進口油、肉品檢測儀，自行檢測油品、肉品，落實清潔標準化流程。

目前除了中正路店面，另在嘉義市忠孝北街開設旗艦店，今天起到10日推出優惠活動，詳情可上桃城雞排臉書粉絲頁查詢。

陳素真（右）跟兒子許博鈞（左），將原本只有攤子的炸雞排，擴充為有兩間店面的炸全雞品牌。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法