嘉市博愛陸橋改建施工 12/23起連11個月縮減車道

嘉義市博愛陸橋12/23起，因施工改建將縮減車道，用路人可提早改道。（記者王善嬿攝）

2019-11-07 16:29:11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕交通部鐵道局辦理嘉義市區鐵路高架化計畫，規劃永久軌時為減少北榮里、長安街用地的徵收拆遷，臨時軌、博愛陸橋下橋墩都必須往東移，因而連帶博愛陸橋上部結構橋面須施工改建，預定12月23日到明年11月21日，連續11個月，原本雙向均有兩線快車道及一線慢車道，將縮減一側有一線快車道、一線慢車道，另一側則有一線快慢混和車道。

交通部鐵道局北部工程處第四工務段廖定坤段長表示，臨時軌工程目前正施作C602 標，而今年7月16日動工起，已先行用降挖工法施作博愛陸橋新橋墩的下部結構，由於12月23日起，將施工改建橋樑上部結構，為減少封閉橋面對交通造成衝擊，將採半半施工原則、不會全面封橋；原本雙向均有兩線快車道及一線慢車道，將縮減為一側有一線快車道、一線慢車道，另一側則有一線快慢混和車道。

廖表示，施工期間鐵道局會緊盯施工廠商做好事前交通宣導、及各項交通維持作業，汽、機車駕駛建議施工期間改道行駛世賢及忠孝路口地下道、文化地下道及北興陸橋，作為替代路線。

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