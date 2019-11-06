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嘉市建國二村以公辦市地重劃開發 今開座談會與潛在開發商交流意見

嘉義市政府辦理原建國二村都市計畫區開發案，到台北與潛在投資者、開發商開座談會、交流意見。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府辦理原建國二村都市計畫區開發案，到台北與潛在投資者、開發商開座談會、交流意見。（嘉義市政府提供）

2019-11-06 20:40:18

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府辦理原建國二村都市計畫區開發，將以「公辦市地重劃」方式進行開發，以嘉義市的新興商業區為定位，土地可做住宅、商業、飯店等使用，今天嘉義市長黃敏惠、負責規劃的龍楹工程顧問有限公司代表到場說明開發方式，聽取開發商及潛在投資者意見。

今天會議約60人參加，其中有20多間的開發商及潛在投資業者，龍楹工程顧問公司總經理鄭建凱說明，開發區面積約8.8公頃，其中公有土地佔97.5%，預計民國111年市地重劃工程開工、113年開始標售土地。

黃敏惠說，開發區以「嘉義市新興商業區」為定位，希望提高土地的運用價值，並獲就業發展機會；座談會希望透過意見交流，逐步修正規劃方向，帶動大家來投資、招商。

市府都市發展處長顏聰玲表示，建國二村案預計採「公辦市地重劃」方式開發，公共設施由市府開闢興建，會分散公共道路上的私有地集中後配地，其他公有地以街廓方式標售，開發時程約需3到5年。

嘉義市府希望透過座談會，與業者交流意見、有助招商。（嘉義市政府提供）

嘉義市府希望透過座談會，與業者交流意見、有助招商。（嘉義市政府提供）

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