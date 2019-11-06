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希望幫助沒有飯吃的人！幼童做麻糬義賣捐款給公所

曉明幼兒園學童親手做麻糬義賣，將善款捐給朴子市公所仁愛基金（記者林宜樟翻攝）

曉明幼兒園學童親手做麻糬義賣，將善款捐給朴子市公所仁愛基金（記者林宜樟翻攝）

2019-11-06 13:15:18

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣朴子市曉明幼兒園學童今年以「食在好味道」為主題設計課程，幼童們吃遍在地美食，還親手製作麻糬義賣，中班學童討論後，主動提議要捐款，今天將麻糬義賣所得4053元捐給朴子市公所仁愛基金專戶，孩子們說「希望能幫助沒有飯吃的人們」。

幼兒園學童親手繪製信封將善款裝入，朴子市長吳品叡今天代表接受捐贈，她感謝孩子們及師長的愛心，希望藉由善舉拋磚引玉，讓更多人共襄盛舉，仁愛基金專戶扶助弱勢及邊緣戶。

曉明幼兒園園長洪麗莉說，幼兒園教育注重與在地連結，本學期課程帶著孩子們走訪參觀市區美食，孩子們對市場內知名的「麻糬棟」印象深刻，因此有自己製作麻糬的構想；師生歷經多次嘗試修改，終於做出香Q的麻糬，10月24日在園內舉辦義賣，獲得熱烈好評，許多家長還加碼贊助。

洪麗莉說，學童自己製作麻糬、義賣、數錢，共同討論出義賣所得如何運用，讓他們能從實際行動學習關懷社會；中班的孩子以現場義賣捐善款，大班的孩子則製作有餡料的麻糬，設計訂購單給家長們採購，孩子們討論後決定將善款捐給「沒有爸爸媽媽的人」，所得2500元明天將捐給六腳鄉安仁家園。

曉明幼兒園學童親手做麻糬義賣。（記者林宜樟攝）

曉明幼兒園學童親手做麻糬義賣。（記者林宜樟攝）

曉明幼兒園學童親手做麻糬義賣，將善款捐給朴子市公所仁愛基金，朴子市長吳品叡很感謝孩子們的善心。（記者林宜樟翻攝）（記者林宜樟攝）

曉明幼兒園學童親手做麻糬義賣，將善款捐給朴子市公所仁愛基金，朴子市長吳品叡很感謝孩子們的善心。（記者林宜樟翻攝）（記者林宜樟攝）

孩子們說「希望能幫助沒有飯吃的人們」。（記者林宜樟翻攝）

孩子們說「希望能幫助沒有飯吃的人們」。（記者林宜樟翻攝）

曉明幼兒園學童做麻糬義賣，捐款給朴子市公所仁愛基金專戶，朴子市長吳品叡感謝孩子們的善心。（記者林宜樟攝）

曉明幼兒園學童做麻糬義賣，捐款給朴子市公所仁愛基金專戶，朴子市長吳品叡感謝孩子們的善心。（記者林宜樟攝）

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